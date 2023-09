Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. Es dauert nur noch wenige Tage, dann liegt der Duft von Zuckerwatte und frisch gebrannten Mandeln wieder in der Luft. Am Wochenende dreht sich im Vergnügungspark, der wieder an der Martin-Stöhr-Schule aufgebaut wird, das Kinderkarussell, auch der Autoscooter lädt zu einer Fahrt ein. Die 38. "Heisemer Storchekerwe", die von Freitag, 22., bis Montag, 25. September, steigt, steht in den Startlöchern.

Seit 1986 ist SVK-Vorsitzender Jürgen Gustke der Kerweschlackl. Foto: Brand

Der Sing- und Volkstanzkreis (SVK) Leutershausen als Hauptorganisator hat in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hirschberg und der Interessengemeinschaft "Heisemer Storchekerwe" das umfassende Programm zur Storchekerwe festgelegt. Vor einigen Tagen meldete Kerweschlackl Jürgen Gustke, dass die organisatorischen Vorbereitungen für das traditionsreiche Dorffest so weit abgeschlossen sind und man sich auf die vier Kerwe-Tage freue.

In früherer Zeit waren Schlacht- und Lampionfeste, Faschingsveranstaltungen und die Kerwe neben den kirchlichen Festtagen die wichtigsten Veranstaltungen in der Gemeinde. Wie in vielen Gemeinden und Städten längs der Bergstraße hat auch die Kerwe in Leutershausen eine uralte Tradition. Sie wurde früher alljährlich am Sonntag nach Kreuzerhöhung im September gefeiert.

Vor 100 Jahren feierte man die Kerwe noch ganz anders als heute. Es war das einzige große Fest im Jahr und veranlasste Jung und Alt zum ausgelassenen Feiern. Damals wurde in den Gasthäusern mit ihren großen Sälen im Ort auch kräftig getanzt. Der Besuch vom Kerwetanz war bei diesem Volksfest besonders beliebt. Hier bot sich nämlich für die Jugend die Gelegenheit, einen guten Tanzpartner oder Tanzpartnerin zu finden.

Ältere Leutershausener erzählen gern, dass es beim Kerwetanz zwischen jungen Saasemern und Heisermern oft gewaltig gefunkt hat. Mancher habe hier seinen Lebenspartner oder Lebenspartnerin gefunden. Ältere schmunzeln heute noch, wenn sie von ihren Großeltern berichten, was die sich in ihrer Jugend alles haben einfallen lassen, damit die Eltern über die Liebschaft aus dem Nachbarort ja nichts erfahren.

Eintrittsgeld zum Kerwetanz wurde nirgends erhoben, dafür wurde für die Musiker der Kapelle, die noch ohne die Unterstützung von Verstärkern auskommen mussten, gesammelt. Manche Besucher nutzten die Gelegenheit – der Eintritt war ja frei – nach einer Weile in andere Lokalitäten im Ort zu wechseln.

Kerwetanz gab es früher in den Gasthäusern "Zum Löwen", "Zum Lamm", "Goldene Krone" und im Gasthaus "Zur Rose". Überliefert ist auch, dass der Kerwepfarrer um das Jahr 1900 allerlei lustige lokale Vorfälle des Jahres in Reimen glossierte und vor dem jeweiligen Lokal im Ort aufsagte. Dafür gab es meist mehrere Krüge Freibier vom Wirt für den Kerwepfarrer und sein Gefolge.

Die Kerwe war gerade nach der Ernte ein Fest der Freigiebigkeit, wobei die Größe und Anzahl der gebackenen Kerwekuchen der Gradmesser für üppige oder gar karge Zeiten war. Oft gab es für die Mitarbeiter der Handwerksbetriebe im Ort auch ein angemessenes Kerwegeld. Das langersehnte Kerwegeld für die Kinder und Enkel anlässlich der Kerwe gab es nicht nur von den Eltern, sondern auch von der Verwandtschaft, die zu Besuch gekommen war.

Um bei dieser, die von auswärts kam, einen guten Eindruck zu machen, wurde im Haus alles blitzblank geputzt. Jeder, der die Verwandtschaft erwartete, lagerte so viel Bier und Wein im tiefen und kühlen Keller ein, wie er wohl brauchen würde. Am Sonntag nach dem gemeinsamen Kirchgang gab es auf jeden Fall ein üppiges Festmahl mit reichlich Fleisch.

Über das ganze Wochenende ist im Hof der Martin-Stöhr-Schule, dem Kerwedorf, mächtig was los. Foto: Brand

Diese Zeiten sind längst vorbei, vieles hat sich geändert. Dennoch wird in Leutershausen immer noch kräftig gefeiert, das gehört zur langjährigen Tradition. Los geht es am Freitagabend mit einem von der IG Heisemer Storchekerwe ausgerichteten Benefizkonzert mit der T-Band; die Storchekerwe klingt dann am Montag mit dem Seniorennachmittag und dem abendlichen Essen in den Gasthäusern aus.

Das Programm:

Freitag, 22. September

> 19 Uhr T-Band aus Schriesheim rockt zur Storchekerwe (Veranstalter: IG Heisemer Storchekerwe), Schulhof Martin-Stöhr-Grundschule; Eintritt frei.

Samstag, 23. September

> 12.30 Uhr Kerwesupp und Kerwekuchen durch den Elternbeirat des evangelischen Kindergartens Leutershausen "Storchennest", an der Martin-Stöhr-Grundschule.

> 15.30 Uhr Umzug zur Kerwe-Eröffnung, Musikverein/Pfarrmusik Dossenheim, Treffpunkt aller Teilnehmer am Rathaus.

> 16 Uhr Eröffnung der "Heisemer Storchekerwe" im Kerwedorf, mit dabei ist der Musikverein/Pfarrmusik Dossenheim, der Schützenverein Hirschburg, die IG Storchekerwe, die Heimat- und Kerwevereine der Region,

die Weinhoheiten aus Schriesheim, Lützelsachsen und Hemsbach und der SVK Leutershausen. Vereidigung der Kerweborscht, Stellen der Kerwefichte, Übergabe von Kerwekuchen und Kerwewein an Bürgermeister Ralf Gänshirt, Grußworte, Kerweeröffnungstanz um die Kerwefichte und Konzert vom Musikverein/Pfarrmusik Dossenheim.

> 19 Uhr "Partyband Fresh" spielt im Kerwe-Dorf. Mit Bewirtung. Der Eintritt ist frei.

Sonntag, 24. September

> Fürs leibliche Wohl im Kerwedorf an der Martin-Stöhr-Schule sorgen der Fanclub Rote Teufel und der SVK Leutershausen. Es gibt Spezialitäten aus der heimischen Küche, Kaffee, Kuchen und Getränke aller Art.

> 11.30 Uhr Kerwe-Frühschoppen mit der Musikkapelle AM Leutershausen

> 13.30 Uhr Treffen aller Teilnehmer beim Umzug am Rathaus.

> 14 Uhr Start des Kerweumzugs durch die Ortsstraßen unter dem Motto: "In Hause is was loos – ma bringe’s uf die Strooß".

> Nach dem Kerweumzug im Kerwedorf an der Martin-Stöhr-Grundschule: Kerweredd und Hammeltanz, buntes Programm mit Vorführungen und der Blasmusik aus Schimmeldewog (Unter-Schönmattenwag).

Montag, 25. September

> 10 Uhr Frühschoppen und Knöchelessen in allen Gasthäusern.

> 15 Uhr Seniorenkerwe in der Aula der Martin-Stöhr-Grundschule mit dem Kerwevolk, dem Kerweschlackl und dem HaWeWo-Trio.

> 20 Uhr Abschluss der "Storchekerwe" in allen Gasthäusern. wabra