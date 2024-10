Von Heike Warlich

Hirschberg-Großsachsen. "Wer von Euch ist denn ein Schulwegprofi?", fragte Rektorin Andrea Auer gleich zu Beginn der Schulversammlung in die Runde, und alle Finger gingen hoch. Die acht Klassen der Grundschule Großsachsen hatten sich – wie die Martin-Stöhr-Grundschule in Leutershausen auch – an dem landesweiten Wettbewerb "Schulwegprofis – Wer geht,