Von Edda Nieber

Hirschberg-Großsachsen. Haustürverkäufer, Schockanrufe, Nachrichten von angeblichen Verwandten, die dringend Geld brauchen: Immer wieder versuchen Trickbetrüger mit anderen Maschen, an Geld zu kommen. Und nicht selten haben sie mit diesen Methoden Erfolg.

Was also tun? Nicht mehr an die Tür gehen, wenn es klingelt? Fremden nicht mehr helfen? Patricia Wickert von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Mannheim war für genau diese Fragen in das Hotel Krone gekommen, um den Großsachsener Landfrauen hilfreiche Tipps mit auf den Weg zu geben und ihnen zu erklären, wie sie sich am besten verhalten, wenn jemand an der Tür klingelt, oder sie einen besorgniserregenden Anruf bekommen.

Viele der rund 30 anwesenden Landfrauen haben ihren 60. Geburtstag bereits hinter sich, gerade sie seien besonders gefährdet, wusste Wickert und freute sich, dass so viele von ihnen gekommen waren. Dass gerade ältere Menschen Opfer von Trickbetrügern werden, läge nicht zuletzt an Klingelschildern und Einträgen im Telefonbuch. "Lassen Sie Ihren Vornamen weg", appellierte die Kriminalhauptkommissarin. Wenn ein älterer Name an der Klingel steht, sei das wie eine Einladung.

Wie verhält man sich aber, wenn es eine unbekannte Person vor der Wohnungstür steht und darum bittet, hereingelassen zu werden, etwa um den Stromzähler abzulesen? "Es kommt keiner rein, das bring ich Ihnen heute bei", mahnte Wickert.

Zwar denke man im ersten Moment, man sei unhöflich, wenn man eine Person nicht hinein bittet, doch genau diese Hilfsbereitschaft könne einem auch zum Verhängnis werden, deshalb müsse man darauf achten, sich selbst zu schützen. Wenn beispielsweise ein Dienstleister, Polizisten oder Verkäufer vor der Tür stehen, sei der erste Schritt immer, sie nach ihrem Ausweis zu fragen.

Egal, ob man einen echten von einem gefälschten Ausweis unterscheiden kann, allein die Frage schrecke manchmal schon ab. Auch Polizisten solle man unbedingt nach ihrem Ausweis fragen, betonte die Expertin, und zwar so, dass man alles lesen kann. Der nächste Schritt sei dann, bei der Stelle, von der zu kommen die Person angibt, anzurufen und nachzufragen, ob von ihnen gerade jemand unterwegs sei. Auch bei der Polizei könne man nachfragen oder Bescheid sagen.

Während man das tut, sei jedoch darauf zu achten, dass die Person draußen bleibt und nicht in die Wohnung kommt, so die Polizistin. Wenn möglich, sei es auch gut, nicht an die Tür zu gehen, sondern zuerst durch ein Fenster oder die Sprechanlage mit der Person zu sprechen. "Ihr dürft helfen – aber draußen", so Wickert.

Was passieren kann, wenn die Person hereingebeten wird, spielte Wickert ihren Zuhörerinnen vor. Meistens käme ein Komplize nach, sobald die erste Person das Opfer in ein Gespräch verwickelt hat. Diese kann dann in Seelenruhe Wertsachen und Geld mitnehmen und unbemerkt verschwinden.

Und nicht nur Dienstleister, von denen insbesondere ältere Personen es gewohnt sind, dass sie vorbeikommen, um beispielsweise den Stromzähler abzulesen, seien mögliche Täter, betonte sie. Auch ganz harmlos wirkenden Personen, die beispielsweise angeben, etwas für den Nachbarn oder die Post bringen zu wollen oder die sich in einer angeblichen Notlage befinden, solle man nicht hereinbitten. "Wenn Ihr niemanden reinlasst, müsst Ihr nichts befürchten".

Zu fast allen möglichen Maschen hatte sie eine Geschichte zu erzählen, und auch einige der Landfrauen waren bereits in ähnlichen Situationen. Schlagfertigkeit zahlt sich in einer solchen Lage aus, stellten sie fest, man dürfe die Person, die vor der Tür steht, ruhig an der Nase herumführen, so Wickert.

Man könne beispielsweise so tun, als sei noch eine weitere Person im Haus, obwohl man allein ist. Wichtig sei, dass man freundlich, aber bestimmt ist, das Gegenüber nicht beleidigt oder bedroht und es laut darum bittet, zu gehen.

Wenn nichts mehr hilft und die Person nicht zum Gehen zu bewegen ist "gebt ihnen, was sie erwarten". Mit etwas Schauspieltalent und Mut könne jeder zu dem wehrlosen, langsamen alten Menschen werden, den der Täter erwartet hat. "Tun Sie so, als wären Ihre Hörgeräte kaputt", schlug Wickert vor, und auch die Landfrauen hatten einige Ideen, wie sie reagieren könnten.

"Ihr dürft bei so einem Thema auch Spaß haben", ermunterte Wickert, man dürfe ruhig ein paar Spielchen mit den Tätern spielen. Je länger man sie aufhalte, desto besser könne man sie später bei der Polizei beschreiben. Dass sie die Situationen im Vorfeld durchspielten und sich Gedanken machten, wie man reagieren kann, sei im Übrigen eine wichtige Vorkehrung. Beim Überlegen hatten Wickert und die Landfrauen eine Menge Spaß, auch sie begegneten diesem ernsten Thema mit einer Prise Humor und viel Gelächter.

Neben den Gefahren an der Haustür thematisierte sie auch Betrug am Telefon. Insbesondere Schockanrufe oder der sogenannte Enkeltrick seien weit verbreitet. Auch hier sei ein großes Problem, dass viele Personen mit Vornamen und voller Adresse im Telefonbuch stehen und die Täter sich ihre Opfer ganz gezielt aussuchen können.

Während man beim Enkeltrick selbst zum Gelingen beiträgt, würde bei Schockanrufen ausgenutzt, dass das rationale Denken durch den Schock ausgeschaltet wird. Hier hatte Wickert sogar eine Aufzeichnung dabei, wie ein solcher Schockanruf sich anhören kann. Am besten sei, man speichere all seine Kontakte im Telefon ein und nehme bei fremden Nummern gar nicht erst ab.

Eine neuere Masche ist eine Textnachricht, bei der angebliche Verwandte ein neues Handy brauchen und um Rückruf bitten. Hier laute die Devise – nicht reagieren, Nummer blockieren, die angeblich schreibende Person kontaktieren und nachfragen.

Nach den vielen Infos und Fragen, die die Landfrauen während des Vortrages beantwortet bekamen, hatten sie einiges zu besprechen. Bei einem leckeren Essen konnten sie das Gehörte verarbeiten und viele Anregungen mitnehmen.