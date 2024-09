Hirschberg-Großsachsen. (nip) "Ohne Hoffnung zu leben bedeutet, nicht mehr zu leben". Mit einem Zitat von Fjodor Dostojewski begann Pfarrer Kenneth Fleming am Sonntagvormittag seine Predigt in der vollbesetzten evangelischen Kirche in Großsachsen.

"Ein Festtag für die Kirchengemeinde und den Kooperationsraum", sagte Dekan-Stellvertreter Stefan Royar, der den Kollegen aus Edinburgh nach