Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Wenn man den neuen evangelischen Pfarrer in Großsachsen Kenneth Fleming nach seinem Leben befragt, könnte man ihm ewig zuhören, so viel hat er in seinen 61 Jahren schon erlebt. Da wäre seine Arbeit mit Indianern in den USA oder mit Prostituierten und geistig Behinderten in Schottland, wo er herstammt. Und dann natürlich sein