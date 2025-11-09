Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Schon am Eingang von "Manfreds Museum" im heimischen Keller lässt sich erahnen, dass sich darin ein wahres Sammelsurium befindet. Dieses reicht von Andenken aus der ganzen Welt bis hin zu Zeugnissen der Ortsgeschichte. Und genau an Letzteres knüpft ein großer Wunsch von Kopp an: Dass seine Sammlung einmal nicht nur den Keller