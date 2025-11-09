Sonntag, 09. November 2025

zurück
Plus Hirschberg-Großsachsen

Manfred Kopp kämpft fürs Heimatmuseum

Der ehemalige Chorleiter Volker Schneider unterstützt sein Anliegen und bringt eigene Ideen ein. Weitere Engagierte sind willkommen.

09.11.2025 UPDATE: 09.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 32 Sekunden
Volker Schneider (rechts) unterstützt Manfred Kopps Engagement für ein Heimatmuseum. Foto: Steininger

Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Schon am Eingang von "Manfreds Museum" im heimischen Keller lässt sich erahnen, dass sich darin ein wahres Sammelsurium befindet. Dieses reicht von Andenken aus der ganzen Welt bis hin zu Zeugnissen der Ortsgeschichte. Und genau an Letzteres knüpft ein großer Wunsch von Kopp an: Dass seine Sammlung einmal nicht nur den Keller

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Annette Steininger
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.