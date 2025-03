Hirschberg-Großsachsen. (ans) Wann immer man mit Gisela Thünker zu tun hatte, sprudelte sie nur so vor Fröhlichkeit und Ideenreichtum. Am Montag ist die so lebensbejahende Großsachsenerin im Alter von 78 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit gestorben.

Vielen dürfte die "Hirschberger Geschenkecke" noch ein Begriff sein, die sie Ende der 1970er-Jahre in der Friedrich-Ebert-Straße