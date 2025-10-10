Freitag, 10. Oktober 2025

zurück
Plus Hirschberg-Großsachen

Wie Wandmalereien im "Goldenen Löwen" unter Tapeten schlummerten

"Es ist wie eine Schatzsuche": Bei der Renovierung der einstigen Gaststätte "Zum goldenen Löwen" entdeckte die heutige Besitzerin Karina Mayer Wandmalereien.

10.10.2025 UPDATE: 10.10.2025 04:00 Uhr 6 Minuten, 2 Sekunden
Karina Mayer erbte das Haus und entdeckte die Wandmalereien beim Renovieren. Foto: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Als Karina Mayer das Haus ihrer Oma in der Landstraße 16 erbte, ahnte sie nicht, was hier für Überraschungen auf sie warten würden. Die heute 47-Jährige machte sich in den Pfingstferien 2020 – "es war die Corona-Zeit und bot sich an" – selbst an die Renovierung.

Im ersten Obergeschoss löste sie vorsichtig die

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Annette Steininger
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.