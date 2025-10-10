Wie Wandmalereien im "Goldenen Löwen" unter Tapeten schlummerten
"Es ist wie eine Schatzsuche": Bei der Renovierung der einstigen Gaststätte "Zum goldenen Löwen" entdeckte die heutige Besitzerin Karina Mayer Wandmalereien.
Von Annette Steininger
Hirschberg-Großsachsen. Als Karina Mayer das Haus ihrer Oma in der Landstraße 16 erbte, ahnte sie nicht, was hier für Überraschungen auf sie warten würden. Die heute 47-Jährige machte sich in den Pfingstferien 2020 – "es war die Corona-Zeit und bot sich an" – selbst an die Renovierung.
Im ersten Obergeschoss löste sie vorsichtig die