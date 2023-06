Hirschberg. (ans) Für Bürgermeister Ralf Gänshirt war es "ein wichtiger Termin". Am gestrigen Mittwoch griff er zum Kuli und unterzeichnete den Vertrag mit der NetCom BW. Die Gemeinde möchte ihre Liegenschaften wie das Rathaus oder auch die Sportstätten an das Glasfasernetz der NetCom BW anschließen und die veraltete Kupfer-Infrastruktur ersetzen.

Man wolle nicht nur die Gebäude sanieren, sondern sie auch fit machen in der Versorgung mit schnellem Internet. Das sei nicht nur in Bezug auf den Download, sondern auch in Bezug auf den Upload erforderlich, betonte Gänshirt. Als Beispiel nannte er das Verschicken von größeren Datenmengen. Auch bei Gemeinderatssitzungen müsste man schnell mal eine Webseite aufrufen. Die Volks- und die Musikhochschule würden inzwischen ebenfalls das Internet für ihre Arbeit nutzen, nannte er einige Beispiele, warum der Anschluss Sinn mache.

Allen Bürgern, die derzeit noch skeptisch sind, rief er zu, dass sie zwar vielleicht jetzt noch mit ihrem Internet-Angebot klarkämen, "aber der Sättigungsgrad wird bald erreicht sein". Gerade von Älteren höre er häufig, dass sie das Internet ja gar nicht bräuchten. "Auch meine Mutter gehört dazu, hat aber mit mir zusammen den Vertrag abgeschlossen", berichtete Gänshirt. Der Bürgermeister betonte, dass der Glasfaseranschluss schließlich auch eine Wertsteigerung für das Gebäude bedeute.

Das bekräftigte Claudia Heße, Leiterin des Bereichs "Consumer und KMU" bei der NetCom. "Die Chance besteht jetzt, den Anschluss kostenlos zu bekommen, zusammen mit dem (kostenpflichtigen) Vertragsabschluss für ein Produkt." Seit Ende April und noch bis 21. August ist ein Unternehmen im Auftrag der NetCom von Haus zu Haus unterwegs. Die Vertragsabschlussquote "zur Halbzeit" liegt bei 20 Prozent. Es ist also noch Luft nach oben. "Jetzt müssen wir richtig Gas geben", betonte Heße.

Denn für einen großflächigen und damit fürs Unternehmen wirtschaftlichen Ausbau ist eine Vertragsabschlussquote von 40 Prozent erforderlich. Insgesamt 2550 Grundstücke könnten ans Glasfasernetz angeschlossen werden - also gut 1020 Verträge sind notwendig.

Wird diese nicht erreicht, wäre notfalls eine "Cluster"-Lösung für bestimmte Bereiche denkbar. In Hemsbach und Laudenbach wurde sie nicht erreicht. Aber sie hätten daraus gelernt, versicherte Account Manager Giacomo Stifanelli. So habe man einen Elektriker aus der Region gewinnen können, der Fragen um die kostenpflichtige In-House-Verkabelung beantwortet. Er wird auch in dem Anschreiben aufgeführt, das Gemeinde und NetCom kommende Woche an die Bürger verschicken wollen.

Info: Die NetCom bietet eine Sprechzeit im Bürgerbüro in der Alten Tabakfabrik Großsachsen an, jeweils freitags von 14 bis 18 Uhr.