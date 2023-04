Gesetz zur Rentenreform in Frankreich in Kraft gesetzt

Nach Protesten: Gesetz zur Rentenreform in Frankreich in Kraft gesetzt

Direkt nach dem Studium hatte Bernd Lauterbach am 1. September 1990 seine Stelle in Hirschberg angetreten. Gänshirt zeigte sich nachhaltig beeindruckt vom Auftreten seines ehemaligen Mitarbeiters beim damaligen Vorstellungsgespräch: Auf Inlinern und in Leggings sei er gekommen. Viel wichtiger war, was Lauterbach dann in seiner fast 33 Jahren Berufslaufbahn in der Gemeinde aufbaute, anfangs sogar noch in Teilzeit. "Es liest sich wie die Entwicklung, ja wie die Erfolgsgeschichte der Kommunalen Jugendarbeit in Hirschberg", verwies er auf Jugendzentrum und -café, Discoveranstaltungen und Partys, zuletzt den Pumptrack und das Jugendhaus .

Hirschberg. (cis) Bernd Lauterbach hatte Bedeutung für die Jugendarbeit in Hirschberg. Er hat sie geprägt. Genauso wie die für Kinder, Familien und Senioren. Was die Gemeinde am Leiter ihres Familienbüros hatte, das machte Bürgermeister Ralf Gänshirt in seinen Worten anlässlich der Verabschiedung Lauterbachs in den Ruhestand am Mittwoch, 26. April, deutlich. "Er hat mit seiner beruflichen Lebensleistung nicht nur herausragende Spuren, sondern auch ein bestens bestelltes Feld hinterlassen." Gänshirt wusste auch, was seinen Mitarbeiter ausmachte: "Bernd hat sich Handlungsspielräume erschaffen, sowohl finanziell als auch personell." Mit Mut und Pragmatismus habe Lauterbach "rechtliche Grauzonen" für seine Projekte ausgenutzt, habe mit Kompetenz und Fleiß Vorgesetzte überzeugt, mit Beharrlichkeit und Ideen der Lokalpolitik oftmals ein "Nein" unmöglich gemacht. Er sei ein Menschenfänger im positivsten Sinne, bescheinigte Gänshirt.

Hirschberg. (cis) Bernd Lauterbach hatte Bedeutung für die Jugendarbeit in Hirschberg. Er hat sie geprägt. Genauso wie die für Kinder, Familien und Senioren. Was die Gemeinde am Leiter ihres Familienbüros hatte, das machte Bürgermeister Ralf Gänshirt in seinen Worten anlässlich der Verabschiedung Lauterbachs in den Ruhestand am Mittwoch, 26. April, deutlich. "Er hat mit seiner beruflichen Lebensleistung nicht nur herausragende Spuren, sondern auch ein bestens bestelltes Feld hinterlassen." Gänshirt wusste auch, was seinen Mitarbeiter ausmachte: "Bernd hat sich Handlungsspielräume erschaffen, sowohl finanziell als auch personell." Mit Mut und Pragmatismus habe Lauterbach "rechtliche Grauzonen" für seine Projekte ausgenutzt, habe mit Kompetenz und Fleiß Vorgesetzte überzeugt, mit Beharrlichkeit und Ideen der Lokalpolitik oftmals ein "Nein" unmöglich gemacht. Er sei ein Menschenfänger im positivsten Sinne, bescheinigte Gänshirt.

"Du hinterlässt große Fußstapfen", war sich auch Tina Raupp sicher, die die Nachfolge Lauterbachs als Leiterin des Familienbüros angetreten hat. "Wir werden versuchen, das in Deinem Sinne weiterzuführen", konstatierte Kirstin Wolski, die nun stellvertretende Leiterin des Familienbüros. Sie hat zudem die Fachbereiche Schulen, Jugend und Senioren aus Lauterbachs bisherigem Arbeitsfeld übernommen. "Ich freue mich, dass es nahtlos weitergeht", zeigte sich Lauterbach überzeugt von dem neuen Team, dem neben Wolski und Raupp Claudia Werheit (Bereich Senioren) und neu Jule Heinz (Bereich Jugendhaus, Jugendarbeit und Saatschule) angehören.

Direkt nach dem Studium hatte Bernd Lauterbach am 1. September 1990 seine Stelle in Hirschberg angetreten. Gänshirt zeigte sich nachhaltig beeindruckt vom Auftreten seines ehemaligen Mitarbeiters beim damaligen Vorstellungsgespräch: Auf Inlinern und in Leggings sei er gekommen. Viel wichtiger war, was Lauterbach dann in seiner fast 33 Jahren Berufslaufbahn in der Gemeinde aufbaute, anfangs sogar noch in Teilzeit. "Es liest sich wie die Entwicklung, ja wie die Erfolgsgeschichte der Kommunalen Jugendarbeit in Hirschberg", verwies er auf Jugendzentrum und -café, Discoveranstaltungen und Partys, zuletzt den Pumptrack und das Jugendhaus.

Letzteres sei allein Lauterbachs Verdienst, von dem aber eine ganze Gemeinde profitiere. Nach Gründung des Familienbüros fielen ab 2007/2008 auch die Bereiche Familien und Senioren in seinen Arbeitsbereich. Gänshirt nannte die Weiterentwicklung der Saatschule und der Ferienbetreuung insgesamt, genauso den Mensabetrieb in den Schulen als Beispiele für das Wirken Lauterbachs. "Du warst ein großartiger Chef und wirst uns fehlen", erklärte Claudia Hefermann (Betreuungsteam der Grundschule Großsachsen), die damit prägnant verdeutlichte, wie sehr Lauterbach in all den Jahren auch mit den Schulen verbunden war.

"Ich wäre nichts ohne die ganzen Menschen", gab Bernd Lauterbach die vielen Lobesworte und Komplimente postwendend zurück an sowohl die Mitarbeiter in den Schulen wie auch in der Verwaltung. Eine Person hob er besonders hervor: "Ich hätte meine Füße nie so schnell in die Jugendarbeit reinbekommen, wenn ich nicht Annegret Thaler an der Seite gehabt hätte." Mit Blick auf die Unterstützung der Ehrenamtlichen, so glaubte Lauterbach, habe er nur Anreize geben können: "Die Menschen sind dann aufgesprungen, und ich war nicht mehr nötig." Er habe es verstanden, Engagierte um sich zu sammeln, ließ Gänshirt allerdings nicht zu, dass Lauterbach sein Licht unter den Scheffel stellte. "Bernd, du hast einen Super-Job gemacht", bescheinigte er ihm abschließend:

Ohne Geschenke ging es an diesem Nachmittag natürlich nicht zu. Von seinen Nachfolgerinnen im Familienbüro wurde dem Hobbywinzer Lauterbach ein Weinglas mit Gravur überreicht samt Einladung zum Essen, für den Koch in ihm gab es aus den Händen von Claudia Hefermann Olivenöl vom Gardasee. Seitens der Verwaltung wurde es künstlerisch: Lauterbach darf sich im Atelier von Karlheinz Treiber umschauen – und ein Kunstwerk mit nach Hause nehmen. "Ein Traum", strahlte Bernd Lauterbach.