Hirschberg-Leutershausen. (ans) Wegen eines vermeintlich drohenden Einsturzes einer Garage ist die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, in die Elisabeth-Kulmann-Straße alarmiert worden. An der Garage hatten zuvor Baumaßnahmen stattgefunden.

Da die Wehr selbst "nur geringe Mittel hat, um so etwas abzufangen", wie der stellvertretende Kommandant Olaf Sebastian erläuterte, wurde noch ein Sachverständiger des Technischen Hilfswerks (THW) hinzugezogen, ein Bauingenieur, der extra aus Neunkirchen kam.

Die Wehr, die mit insgesamt 13 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort war, wartete auf ihn und konnte nach gut zwei Stunden wieder einrücken. Das THW sicherte die Garage mit vorhandenem Material.

Auch das Bauamt der Gemeinde wurde hinzugezogen; die Polizei war ebenfalls vor Ort. Der Bauherr erhielt die Auflage, nachzurüsten. Die Baustelle darf bis dahin nicht betreten werden.