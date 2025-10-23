Donnerstag, 23. Oktober 2025

zurück
Plus Hirschberg

Dem BDS droht das Aus

Für drei Vorstandsposten hat sich bislang niemand gefunden. Die Entscheidung soll bei der Versammlung am 12. November fallen.

23.10.2025 UPDATE: 23.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 44 Sekunden
Aus der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Bundes der Selbstständigen im Februar nahm Vorsitzender Johannes Teutsch noch mit, dass der BDS weitermachen will. Foto: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg. Es sieht nicht gut aus. Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung im Februar nahm der Vorsitzende des Bundes der Selbstständigen, Johannes Teutsch, noch mit, dass der BDS Hirschberg weitermachen will. Doch bis heute hat sich niemand gefunden, der bei der Mitgliederversammlung am 12. November für einen der drei dann offenen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Annette Steininger
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.