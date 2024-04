Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Kirschbäume in voller Blüte, dazu Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad. Bessere Bedingungen hätten sich zum Blütenwegfest am Sonntag der veranstaltende Verein Blühende Bergstraße und die Aussteller nicht wünschen können. Sogar der Saharastaub in großer Höhe hatte sein Gutes, minderte er doch die Sonneneinstrahlung etwas und ließ die