Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Die Beethovenstraße ist an der Ecke Bahnhofstraße seit Dienstag und bis voraussichtlich 9. Mai voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Darüber informierte die Gemeinde via Hirschberg-App.

Hintergrund sind die aktuell laufenden Umgestaltungs- und Sanierungsarbeiten an der B3-Unterführung. Die Unterführung und die direkte Umgebung sollen insgesamt attraktiver werden, außerdem will die Gemeinde für mehr Sicherheit für Fußgänger sorgen. Daher wird auch der Zebrastreifen in der Beethovenstraße etwas versetzt.

Ort des Geschehens

Während man auf der westlichen Seite der B 3 bereits viel Fortschritt zu sehen ist, gibt es auf der östlichen Seite noch einiges zu tun. Wie die RNZ vor Ort erfuhr, soll es auch Lieferengpässe für benötigtes Material gegeben haben, was zu Verzögerungen führte.