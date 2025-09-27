Bedarf von bis zu 412 neuen Wohnungen bis 2045 wird gesehen
Die Verwaltung hat eine entsprechende Analyse fortschreiben lassen. Das Büro "ProjektStadt" präsentiert die Ergebnisse am Dienstag.
Hirschberg. (ans) Wie entwickelt sich die Bevölkerung Hirschbergs? Wie sieht es mit dem Wohnraumbedarf aus? Alles Fragen, die in einer Strukturdatenanalyse thematisiert werden, die nun fortgeschrieben wurde. Das Büro ProjektStadt wird die aktuellen Daten sowie den fortgerechneten Wohnraumbedarf bis zum Jahr 2045 in der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 30. September, 18 Uhr, im Rathaus
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+