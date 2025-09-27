Samstag, 27. September 2025

Hirschberg

Bedarf von bis zu 412 neuen Wohnungen bis 2045 wird gesehen

Die Verwaltung hat eine entsprechende Analyse fortschreiben lassen. Das Büro "ProjektStadt" präsentiert die Ergebnisse am Dienstag.

27.09.2025

Das Hirschberger Rathaus. Symbolfoto: Reinhard Lask

Hirschberg. (ans) Wie entwickelt sich die Bevölkerung Hirschbergs? Wie sieht es mit dem Wohnraumbedarf aus? Alles Fragen, die in einer Strukturdatenanalyse thematisiert werden, die nun fortgeschrieben wurde. Das Büro ProjektStadt wird die aktuellen Daten sowie den fortgerechneten Wohnraumbedarf bis zum Jahr 2045 in der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 30. September, 18 Uhr, im Rathaus

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Annette Steininger
Redakteurin
zu unseren Autoren  
