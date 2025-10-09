Hirschberg. (ans) Bernd Kopp (FW) wechselte in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) am Dienstag den Stuhl. Aus der Mitte des Gremiums heraus ging es an den Verwaltungstisch, um die aktuellen Planungen zum Großsachsener Grundschulanbau vorzustellen. "Eigentlich könnten wir schon fertig sein", erinnerte Bürgermeister Ralf Gänshirt an das langwierige Prozedere für das