Ausschuss war voll des Lobes für neuen Plan
Auch Platz für Vereine und Organisationen: Architekt Constantin Görtz stellte Entwurf für das Multifunktionsgebäude "Pavillon" vor.
Von Annette Steininger
Hirschberg. Das erlebt man auch selten: Ein Architekt, der ganz offen einräumte, mit seinem ersten Entwurf nicht zufrieden gewesen zu sein. Und doch so geschehen in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU), wo der Weinheimer Architekt Constantin Görtz seine neuen Pläne für den "Pavillon" an der Martin-Stöhr-Schule vorstellte, der als