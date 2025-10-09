Donnerstag, 09. Oktober 2025

Ausschuss war voll des Lobes für neuen Plan

Auch Platz für Vereine und Organisationen: Architekt Constantin Görtz stellte Entwurf für das Multifunktionsgebäude "Pavillon" vor.

09.10.2025 UPDATE: 09.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 19 Sekunden
Der „Pavillon“ an der Martin-Stöhr-Schule soll abgerissen und an dieser Stelle als Multifunktionsgebäude neu gebaut werden. Architekt Constantin Görtz präsentierte nun Pläne für ein zweigeschossiges Gebäude, das mehreren Nutzern Platz bietet. Entwurf: Görtz und Fritz Architekten

Von Annette Steininger

Hirschberg. Das erlebt man auch selten: Ein Architekt, der ganz offen einräumte, mit seinem ersten Entwurf nicht zufrieden gewesen zu sein. Und doch so geschehen in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU), wo der Weinheimer Architekt Constantin Görtz seine neuen Pläne für den "Pavillon" an der Martin-Stöhr-Schule vorstellte, der als

