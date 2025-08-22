92-jähriger DRK-Ehrenvorsitzender half bei Blutspende aktiv mit
Bei der Aktion in der Alten Turnhalle kamen 142 Blutkonserven zusammen. Carsten Ewald dankte den Helfern und Beteiligten für den reibungslosen Verlauf.
Hirschberg-Großsachsen. (wabra) Für das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Hirschberg und das Blutabnahme-Team Baden-Württemberg/Hessen sei es in den zurückliegenden Jahren zu keiner Zeit ein Problem gewesen, im Jahr zwei Blutspendeaktionen zu veranstalten, erläuterte der neue DRK-Vorsitzende Carsten Ewald im Gespräch mit der RNZ.
Auch bei der Aktion am Mittwoch sei alles in gewohnt
