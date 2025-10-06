Montag, 06. Oktober 2025

zurück
Plus Hirschberg

6,5 Millionen für Pavillon-Neubau

Der Ausschuss geht nun in die Planung. Am Dienstag wird ein vorläufiges Raumkonzept für das Multifunktionsgebäude vorgestellt.

06.10.2025 UPDATE: 06.10.2025 04:00 Uhr 46 Sekunden
Im sogenannten „Pavillon“ an der Martin-Stöhr-Schule kann das Bürgerhaus nicht realisiert werden. Deshalb soll es einen Neubau geben. Foto: Kreutzer

Hirschberg. (ans) Das Multifunktionsgebäude "Pavillon" an der Martin-Stöhr-Grundschule und die weiteren Planungen hierfür stehen in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) am Dienstag, 7. Oktober, um 18.30 Uhr im Rathaus auf der Tagesordnung. Ziel ist die Unterbringung der Bücherei, Schulbetreuung, VHS und Musikschule sowie weiterer Gemeinschaftsräume in einem

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Annette Steininger
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.