6,5 Millionen für Pavillon-Neubau
Der Ausschuss geht nun in die Planung. Am Dienstag wird ein vorläufiges Raumkonzept für das Multifunktionsgebäude vorgestellt.
Hirschberg. (ans) Das Multifunktionsgebäude "Pavillon" an der Martin-Stöhr-Grundschule und die weiteren Planungen hierfür stehen in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) am Dienstag, 7. Oktober, um 18.30 Uhr im Rathaus auf der Tagesordnung. Ziel ist die Unterbringung der Bücherei, Schulbetreuung, VHS und Musikschule sowie weiterer Gemeinschaftsräume in einem
