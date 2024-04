Von Günther Grosch

Weinheim. Der Jahreszeitenwechsel ist immer auch Shopping-Zeit. Er garantierte am Sonntag den Besuchern des "Weinheimer Frühlings", unterstützt von Sonnenschein, vorsommerlichen Temperaturen und den kulinarischen Angeboten der Marktplatz-Gastronomie, ausgezeichnete Einkaufsbedingungen und gute Laune. Blumen, Musik, Bummeln, Einkaufen und dabei jede Menge Spaß bildeten auch diesmal wieder vom Hermannshof über die Burgenpassage und das Karlsberg-Carré bis zum Einrichtungshaus "Micasa" und der Fuchs’schen Mühle im Birkenauer Tal für alle Wintermüden erneut eine perfekte Kombination.

Während im Hermannshof die "Flammenblume Prinzess Sturdza", die "Minzblättrige Indianernessel", das "Kalabrische Fingerkraut" und die "Jupiter-Lichtnelke" bis spät in den Nachmittag hinein miteinander in der Käufergunst konkurrierten, sah man im Vorstand des "Lebendigen Weinheim" schon lange vor Ende des fünfstündigen Events nur strahlende Gesichter. "Was vor Jahren mit dem "Pflänzeltag" der aktiven Einzelhändler als hoffnungsvoller Samen eingepflanzt worden war, ist längst zu einem in allen Farben leuchtenden und duftenden Angebote-Strauß erblüht", war man sich einig.

"Himmelblaue Sonnenlaune, fröhlich-buntes Draußen-Glück, ich brauche Dich, mein Garten, und Du brauchst mich, Du bist mein grünes Seelenstück": Ein Vierzeiler im Schaufenster der Buchhandlung Schäffner als "Ode an gärtnerisches Tun" hatte passend zum Motto des Tages die Flaneure eingestimmt. Analog zu Eduard Mörikes "Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte", brummte und summte es mit den in diesem Jahr besonders früh gestarteten Maikäfern aber auch andernorts um die Wette.

Ob in der Fußgängerzone und in der Grabengasse, der Bahnhofstraße oder auf dem Dürreplatz bei einem speziellen "WINEheim"-Probeschluck sowie in der Mittleren und Unteren Hauptstraße beim Pop-up-Design-Store: Überall war bald kaum mehr noch ein Durchkommen.

Modenschauen auf dem Catwalk bei "Azzurro Piu" und "Sentimento & Friends" sowie eine Kunstausstellung "Inside Out" in der Galerie Klüber wetteiferten um die Gunst mit zahlreichen musikalischen Beiträgen – wie "Lenyas" Hautnah-Jazz-Konzert vor der Weinheim-Galerie und Migels Tastenzaubereien auf dem Akkordeon.

In der Stadtbibliothek zog ein Bücherflohmarkt nicht nur die Schnäppchenjäger an. Zu fortgeschrittener Stunde bereiteten dort zusätzlich auch "Krimi-Grazie" Ingrid Reidel und ihr Partner Volker "Sherlock" Nau auf der "Krimi-Drehorgel" gemeinsam mit Weinheims "Lady of Crime", Ingrid Noll, ein abwechslungsreiches Krimi-Dessert zu (Bericht folgt). Für den Lesenachwuchs bestand an anderer Stelle die Aufgabe darin, mit detektivischer Akribie und Kombinationsgabe herauszufinden, woher ein ominöses Loch im Blumengarten stammte und was all die gefälschten Blüten damit zu tun hatten.

Rund drei Dutzend Outdoor-Stände verwandelten die Einkaufsmeile zusätzlich in einen Freiluft-Showroom. Wenig verwunderlich, dass auch hier die Weinheimer und auswärtigen Besucher nicht lange zum Kaufen animiert werden mussten. Im "Pflanzenparadies" galt es sich unter anderem mit blühendem Nachschub für die heimischen Blumenfenster, Balkone und Gärten einzudecken. Die fingerfertige Arbeit eines Korbflechters, echte Haifischzähne und "Sandrosen aus der Sahara" ließen die Kreise und Augen der Schaulustigen andernorts immer größer werden.

Eine "Eiszeit" in der Waffeltüte oder im Becher für kleine und größere Schleckermäuler bot das gleichnamige Eiscafé am oberen Ende des Marktplatzes an. Und auf nicht weniger willkommene "Auszeiten" für müde Beine und hungrig gewordene Mägen war das Gastronomie-Angebot vorbereitet. Vom "Le petit Café", dem Café Florian und "Café am Markt" über die Restaurants "SO" und "Kugelofen" bis hin zum "Montmartre", Alberto und Domenico Ferrareses "La Cantina", Gerald Haas’ "Diebsloch", dem "Platzhirsch", Charly Ofenlochs "Tafelspitz" und dem "Hamilton" wurde jeder bestens versorgt.

Wer mit dem Rad gekommen war und das Ganze mit einem Familienausflug verband, und das waren nicht wenige, konnte sich am Stand des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) seinen Drahtesel vor Diebstahl sichern und codieren lassen. Während die Gesellschaft für Umweltbildung an ihrer Kinderforscherstation den Nachwuchs mit spannenden Experimenten neugierig machte und für sich gewann.

"Alles richtig gemacht", konstatierte am Ende des Tages zurecht auch die Vorstandschaft des "Lebendigen Weinheim" mit Florist Christian Mayer, Sebastian Kerner ("Englert zieht an") und Helena Berghoff von der "Altstadt-Galerie" an der Spitze: "Weinheim ist seinem Ruf als Erlebnis-Einkaufs- und Gute-Laune-Stadt einmal mehr gerecht geworden."

Update: Sonntag, 14. April 2024, 19.24 Uhr