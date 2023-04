Wiesloch. (tt) Die Planungen für die Heizzentrale am Schwimmbad in Wiesloch schreiten voran: In dieser Woche beginnt der Abriss eines Teils des alten Saunagebäudes im hinteren Teil des Freibad-Areals. Dort soll im Herbst ein Wärmespeicher aufgestellt werden. Er ist Bestandteil der zukünftigen Heizzentrale, mit der man CO2-neutral Wärme für das städtische Fernwärmenetz gewinnen will.

