Heidelberg/Weinheim. (RNZ) In Weinheim werden am Wochenende die Heimattage Baden-Württemberg eröffnet – unter dem Motto "Heimat ist ein Gefühl". Eine gute Gelegenheit, darüber nachzudenken, was Heimat ist. Jede und jeder findet da eine individuelle Antwort – wie die acht Mitglieder der Redaktion Metropolregion/Bergstraße. Sie sagen: "Heimat ist für mich ..."

> Edda Nieber: ... ein