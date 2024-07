Von Christoph Moll

Heiligkreuzsteinach. Ferienzeit ist Baustellenzeit: Traditionell werden pünktlich zum Beginn der baden-württembergischen Sommerferien die Straßen aufgerissen, um die Auswirkungen auf den Verkehr möglichst gering zu halten. Dieses Jahr trifft es Heiligkreuzsteinach, wo ab dem morgigen Donnerstag die Ortsdurchfahrt voll gesperrt wird. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen:

Was wird gemacht? Laut Gemeinde finden in der Schönauer Straße, am Marktplatz und in der Hüttengasse Arbeiten für den Glasfaserausbau, an weiteren Kabeln und an Wasserversorgungsleitungen statt. Die Arbeiten können nur mit einer Vollsperrung der Straßen durchgeführt werden.

Welche Abschnitte werden wann gesperrt? Die Sperrung der Ortsdurchfahrt der Landesstraße 535 (L 535), also der Schönauer Straße, erfolgt in zwei Bauabschnitten und beginnt am Donnerstag, 25. Juli, ab der Schönauer Straße 19 bis zum Marktplatz 1 – das ist das Gasthaus "Zum weissen Lamm". Der Durchgangsverkehr ist nicht möglich, die Umleitung – auch für den Busverkehr – erfolgt weiträumig über Wilhelmsfeld und wird laut Gemeinde ausgeschildert. Der zweite und letzte Bauabschnitt beginnt anschließend und soll bis zum 6. September fertiggestellt sein. Dieser beinhaltet die Strecke vom Marktplatz 1 bis zur Einmündung der Rathausstraße. Für diesen Abschnitt ist ein Zeitfenster von einer Woche vorgesehen. Die Zufahrt in die Rathausstraße und auf den Karl-Brand-Platz besteht weiter. Für den Pfarrweg besteht ein absolutes Halteverbot – die bestehende Verkehrsführung bleibt unverändert.

Sind die Geschäfte erreichbar? Die Erreichbarkeit der Geschäfte ist laut Gemeinde zu Fuß jederzeit möglich. Damit Bürger auch während der Bauphase bei den ortsansässigen Gewerbetreibenden ihre Einkäufe tätigen können, verweist die Gemeinde auf die Parkplätze rund um den Karl-Brand-Platz, am Sportgelände, am Friedhof und in der Au. Die Geschäfte im Bereich des Marktplatzes sind über die Umleitungsstrecke erreichbar. Die Zufahrt in die Rathausstraße zum Karl-Brand-Platz ist gewährleistet. "Bitte unterstützten Sie – auch während der Bauphase – weiterhin die Geschäfte im Ort durch Ihre Einkäufe", appelliert die Gemeinde. "Uns ist bewusst, dass es zu Beeinträchtigungen und Behinderungen kommen kann, und wir bitten hierfür um Ihr Verständnis." Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl betont: "Die geplanten Baumaßnahmen mit den einhergehenden Vollsperrungen sind für unser Dorf und die Bürgerschaft sehr herausfordernd." Alle Beteiligten hätten eine zügige Durchführung zugesagt.

Welche Folgen hat die Sperrung für den Busverkehr? Die Busse der Linie 34 über Wilhelmsfeld können die Haltestellen "Schule" und "Steinachbrücke" nicht anfahren – ebenso wie die Obergemeinde. Stattdessen wird eine Ersatzhaltestelle auf dem Parkplatz am Sportplatz eingerichtet. Hier starten und enden die Busse in der Bauphase. Die Busse der Linie 735 fahren ab Donnerstag für die nächsten zwei bis drei Wochen ebenso die Ersatzhaltestelle am Sportplatz an. Der Ortsteil Eiterbach kann in dieser Zeit nicht angefahren werden. Danach gibt es einen Baustellenfahrplan, um Eiterbach teilweise wieder bedienen zu können. "Derzeit ist die Gemeinde bemüht, einen Ersatzverkehr zu generieren", heißt es. Wer auf den Busverkehr angewiesen ist, soll sich unter Telefon 0 62 20 / 9 22 00 oder per E-Mail an post@heiligkreuzsteinach.de melden.

Welche weiteren Auswirkungen gibt es? Die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge, Polizei und Feuerwehr ist laut Gemeinde jederzeit gewährleistet. Die Mülltonnen werden von der Baufirma an einen zentralen Platz zur Leerung gestellt und wieder an die Haushalte zurückgebracht.