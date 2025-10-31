Freitag, 31. Oktober 2025

Plus Heiligkreuzsteinach

Trinkwassersicherheit auf Jahrzehnte garantieren

In den Hochbehälter Steinwald werden rund 800.000 Euro investiert. Zudem gibt es eine neue Verbindungsleitung zwischen Pumpwerk und Hochbehälter.

31.10.2025 UPDATE: 31.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 56 Sekunden
Trinkwasser

Symbolfoto: Lino Mirgeler/dpa

Heiligkreuzsteinach. (pau) Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung über einen der wichtigsten Tagesordnungspunkte der Sitzung entschieden: die Vergabe der Arbeiten für den zweiten und dritten Bauabschnitt der Verbindungsleitung vom Pumpwerk Talweg zum Hochbehälter Steinwald. Ein Thema, das nicht nur technisch komplex, sondern für die zukünftige Wasserversorgung der Gemeinde

