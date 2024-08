Heiligkreuzsteinach. (luw) Ein "psychisch auffälliger" Mann hat am Sonntagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Sprecher der Beamten erklärte auf RNZ-Nachfrage, dass der Mann "im Wahnzustand" letztlich widerstandslos festgenommen und einem Arzt vorgestellt wurde. Dieser habe dann eine Zwangseinweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus veranlasst.

Gegen 18 Uhr habe der unter einer "akuten Psychose" leidende Mann zuerst an der Wohnung einer ihm bekannten Familie geklingelt, erklärte Polizeisprecher Stefan Wilhelm am Montag: "Er hat gesagt, dass er auf Toilette muss, die Wohnung betreten und dann den Eigentümer ausgesperrt, indem er die Tür verschlossen hat."

Außerdem hätten sich zu diesem Zeitpunkt noch zwei Kinder in der Wohnung befunden, so Wilhelm. Dabei seien Schreie des Mannes aus dem Innern zu hören gewesen, die bereits auf einen Wahnzustand schließen ließen. In der Folge habe der Eigentümer der betreffenden Wohnung die Tür aufgebrochen und die Polizei gerufen.

Bevor diese eintraf, sei der Mann kaum gekleidet auf die Weinheimer Straße gelaufen. Als er über die Fahrbahn und an ihr entlang lief, sei er von mehreren Menschen gesehen worden, die ebenfalls die Polizei riefen. "Er hat sich wohl auch durch manches Gebüsch gequetscht und sich dabei verletzt", schilderte Wilhelm.

Als die Beamten eintrafen, machten sie den Mann schnell ausfindig und nahmen ihn ohne Probleme fest. Ein Arzt habe ihn anschließend untersucht und dafür gesorgt, dass er in therapeutische Behandlung kommt.