Heiligkreuzsteinach. (el) Als Fritz Herion vor 100 Jahren in Schönau geboren wurde, war das Leben im Steinachtal noch geprägt von kleinbäuerlicher Landwirtschaft – die Menschen waren Handwerker, Bauern oder Tagelöhner. In Schönau war die Firma Freudenberg größter Arbeitgeber im Tal und die Mobilität der Menschen beschränkte sich auf das Gehen zu Fuß oder den Transport von Lasten mit einem Fuhrwerk, das von Pferd oder Kuh gezogen wurde. Autos gab es nur wenige und Traktoren spielten in der Landwirtschaft noch keine Rolle.

Heute staunt Fritz Herion über den enormen Wandel, den es in seiner Heimat, aber auch weltweit im Laufe seines Lebens gegeben hat: Es gibt Autos, die mit elektrischem Strom fahren, vollgepackt mit Assistenzsystemen, die moderne Medizin verhilft den Menschen zu adäquater Lebensqualität bis ins hohe Alter, die Straßen sind asphaltiert und voller Autos, Lkws und Traktoren sowie die allermeisten Misthaufen vor den Häusern sind längst einer Garage oder einem Stellplatz gewichen.

Mit wachen Augen und einem strahlenden Lächeln blickt der Jubilar an diesem Dienstag auf ein bewegtes Leben zurück: "Es war ein schönes, zufriedenes Leben, das ich hier zusammen mit meiner Frau gelebt habe", erinnert sich Herion gerne zurück. Als junger Mann wurde er mit 18 Jahren zum Militär eingezogen und nach der Ausbildung an der Ostfront in Russland eingesetzt.

Nach einer Verwundung und einem beschwerlichen Rücktransport, Genesung im Lazarett und einem kurzen Heimaturlaub, bei dem er seine Frau Emilie kennenlernte, konnte er durch einen glücklichen Zufall in Bad Bergzabern die Offiziersschule besuchen, was ihn vor weiteren Einsätzen an der Ostfront bewahrte. In den unruhigen letzten Kriegswochen heiratete er am 20. Januar 1945 seine Emilie in Heiligkreuzsteinach, wurde nach seiner Rückkehr in den Dienst zwei Monate später von amerikanischen Soldaten gefangen genommen und kurz darauf an die Franzosen überstellt.

Von der Geburt seines ersten Sohnes Volker erfuhr Fritz Herion erst ein Jahr später in französischer Kriegsgefangenschaft, aus der er schließlich zwei weitere Jahre später nach Heiligkreuzsteinach zu seiner Familie zurückkehrte.

Der junge Mann machte in den Nachkriegsjahren eine Ausbildung zum Polsterer und Dekorateur, arbeitete in diesem Handwerk in mehreren Betrieben und machte seinen Meister. Bei Freudenberg in Schönau konnte er eine gut bezahlte Anstellung als Betriebs-Sattler bekommen und blieb dort, bis er in den 1960er-Jahren zusammen mit seiner Frau die Poststelle in Heiligkreuzsteinach übernahm sowie gleichzeitig das Polsterer-Geschäft der Schwiegereltern weiterbetrieb.

Neben Sohn Volker wurden dem Paar noch Sohn Wolfgang und Tochter Ilse geschenkt. Fritz Herion war 1949 Gründungsmitglied des VfL Heiligkreuzsteinach und später des Musikvereins. Geselligkeit in den Vereinen war für den heutigen Jubilar immer wichtig und neben seiner Leidenschaft für die Jagd ein wichtiger Ausgleich. Als Jagdpächter widmete er sich jahrzehntelang der Hege und Pflege im Revier um Heiligkreuzsteinach und betreute bis ins hohe Alter noch Futterstellen.

Interessiert an der Heimatgeschichte und den Menschen ist er ein Kenner der Geschichte und der Geschichten aus Heiligkreuzsteinach und aus dem ganzen Steinachtal: "Sein Gedächtnis ist ein Archiv", fügt sein Sohn Volker Herion bewundernd hinzu.

Und was ist das Rezept für so ein langes und erfülltes Leben? "Nicht jeder Kleinigkeit, nicht jedem Problem so große Bedeutung beimessen, manchmal ist es besser abzuwarten und den Dingen ihren Lauf zu lassen", schmunzelt Herion. Seine Frau Emilie ist 2022 verstorben, seither lebt er alleine, unterstützt von einer Haushaltshilfe und den Kindern.

Auch wenn er seine Frau oft schmerzlich vermisst, ist er sehr dankbar für die lange gemeinsame Zeit. Seinen Alltag meistert der 100-Jährige noch weitestgehend selbstständig: Er liest täglich die RNZ, Fachzeitschriften zu Jagd und Natur oder Geschichtliches. Er ist interessiert an moderner Technik und freut sich über gute Gespräche mit den Menschen im Dorf, wenn er an sonnigen Tagen vor dem Haus sitzt.

Am Fastnachtsdienstag feiert der Jubilar zusammen mit seinen Kindern, sieben Enkeln, sieben Urenkeln, Freunden und Bekannten ein Geburtstagsfest im "Roten Löwen". Zum Ständchen spielt der Musikverein und es kommen die Sänger vom MGV Heiligkreuzsteinach sowie viele weitere Gratulanten.

Die RNZ schließt sich den sicher zahlreichen Glückwünschen an.