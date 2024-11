Heiligkreuzsteinach-Eiterbach. (ths) Noch immer werfen sich Roland und Christa Kurz gegenseitig die Komplimente nur so zu und schauen sich dabei tief in die Augen. Und dies noch nach 65 Jahren offizieller Zweisamkeit. Heute begehen die Eheleute in Eiterbach im Linsenbuckelweg zusammen mit den Familien ihrer beiden Kinder Unda und Haymo sowie zwei Enkelkindern die Eiserne Hochzeit.

Die