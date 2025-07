Schriesheim. (hö) Am Montag gegen 15 Uhr war über der Stadt eine meterhohe Rauchsäule zu sehen: An der Ecke "In der Schanz"/Rindweg brannte eine Thuja-Hecke auf rund 20 Metern. Das Feuer hatte schon auf die nahe Garage übergegriffen.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort, schließlich war sie bereits im Einsatz: Wenige Minuten vorher war sie zu einem Wasserschaden in der Edelsteinstraße gerufen worden. "Wir hätten keine Minute später kommen dürfen", sagte Kommandant Oliver Scherer der RNZ, "sonst wäre die Garage nicht mehr zu retten gewesen."

Das Feuer war mit zwei Rohren schnell gelöscht, die Wehr kontrollierte Hecke und Garage noch mit einer Wärmebildkamera. Bei dem Brand wurden auch die drei Verteilerschränke an der Straßenecke in Mitleidenschaft gezogen. Ob es zu Ausfällen im Telefonnetz oder beim Internet gekommen ist, ist nicht bekannt. Eine Anfrage der RNZ bei der Telekom wurde bis Redaktionsschluss nicht beantwortet.

Wie es zu dem Brand gekommen ist, ermittelt die Polizei. Nach RNZ-Informationen soll ein Anwohner versucht haben, Unkraut abzuflämmen. Dabei geriet offenbar die Hecke in Brand. Feuerwehr, Polizei und Versicherungen warnen wegen der Brandgefahr vor dieser Form von Unkrautvernichtung.

Das war auch am 28. März 2020 beim Hundesportverein der Fall. Das Feuer hatte auf den ehemaligen Hundezwinger und zwei angrenzende Gebäude übergegriffen, der Schaden lag bei 30.000 Euro.

Seit dem Freitag kam die Feuerwehr aus den Einsätzen nicht mehr heraus: Erst der schwere Unfall am Kohlhof (RNZ vom Samstag), dann musste am selben Abend eine Person auf dem Branich per Drehleiter aus dem Haus transportiert werden, und schließlich wurde am Sonntagmorgen, wieder auf dem Branich, ein Rehkitz, das sich in einem Zaun verfangen hatte, befreit.

Ort des Geschehens

Am Montag löste die Brandmeldeanlage in der Mehrzweckhalle aus – und nach dem Heckenbrand ging es in die Edelsteinstraße, wo der Keller ausgepumpt wurde.