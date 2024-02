Von Felix Hüll

Eppelheim. Die gute Nachricht vorweg: Der Stadt bleibt noch "Tafelsilber" übrig, obgleich sie eine große Menge davon weggibt, also zu Geld macht und es in die klaffenden Haushaltslöcher wirft. Dies wird aber nicht so weiter gehen können. So zusammengefasst lässt sich Michael Seips Haushaltsrede im Positiven zusammenfassen. Der Kämmereileiter warnte davor,