Von Christina Schäfer

Ladenburg. Am kommenden Mittwoch wird Bürgermeister Stefan Schmutz im Rahmen der Gemeinderatssitzung den Haushalt 2024 einbringen. Erstmals in seiner Amtszeit wird dessen Entwurf ein negatives Ergebnis ausweisen. Ein "sehr deutliches Minus", wie Schmutz es im Pressegespräch im Vorfeld bezeichnete. Das heißt in Zahlen: 4,62 Millionen Euro.

Die