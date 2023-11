Von Annette Steininger

Hirschberg. In jeglicher Hinsicht ernste Worte wählte Bürgermeister Ralf Gänshirt, als er in der Gemeinderatssitzung am Dienstag den Haushaltsplan-Entwurf für 2024 einbrachte. "Die Krisen haben sich verschärft", sagte er bei seiner Betrachtung des Weltgeschehens und machte exemplarisch deutlich, wie sich eine Entscheidung "im Großen" auch auf das