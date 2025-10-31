Von Anja Hammer

Balzfeld. Monatelange Vorbereitungen – alles für die Katz. Als Manuel Klich vor dem nunmehr dritten zerstörten Zelt stand, war für den Balzfelder Halloween gelaufen, bevor es überhaupt begonnen hatte. Dabei hatten er und sein Kumpel Morris Infante sich so vieles für das Gruselfest in diesem Jahr vorgenommen.

Nachdem der heftige Wind aber erneut ihre Arbeit