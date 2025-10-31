Freitag, 31. Oktober 2025

Plus Halloween-Videos

Leimener lässt Kürbisse und Gespenster Deutsch sprechen (Videos)

Timo Fischer synchronisiert die Videos einer US-amerikanischen Firma. Außerdem bringt er Tausende "Bastler" zusammen.

31.10.2025 UPDATE: 31.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 28 Sekunden
Timo Fischer richtete sich ein eigenes kleines Tonstudio ein. Foto: privat

Leimen. (luw) Sprechende Kürbisse, singende Gespenster und kämpfende Skelette: Was als "digitale Halloween-Dekoration" der US-amerikanischen Firma "AtmosFX" erst den dortigen Markt eroberte, erfreut dank eines findigen Leimeners mittlerweile auch deutsche Grusel-Fans. Timo Fischer ist es zu verdanken, dass es für die per Beamer an Wände und Fenster projizierten Videos deutsche Tonspuren gibt.

