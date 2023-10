Von Timo Teufert

Wiesloch. Trotz Großbaustelle in der unteren Hauptstraße und der Ringstraße konnte man bislang aus Richtung Palatin in die Schwetzinger Straße einfahren. Das ist ab Montag, 16. Oktober, nicht mehr möglich: Dann wird wegen der Bauarbeiten im Kreuzungsbereich von Haupt-, Ring- und Schwetzinger Straße eine Vollsperrung nötig. Deshalb richtet die Stadt eine Umleitung über Tuchbleiche, Güter- und Bahnhofstraße sowie die Mühlgasse ein. Die Schwetzinger Straße ist zwischen Mühlgasse und der Baustelle zudem in beide Richtungen befahrbar.

Ab 16. Oktober wird die Kreuzung von Schwetzinger Staße, Hauptstraße und Ringstraße umgestaltet. Dafür muss der Kreuzungsbereich voll gesperrt werden. Die Geschäfte in der Schwetzinger Straße sind dann über eine Umleitung erreichbar, außerdem wird die Schwetzinger Straße zwischen Mühlgasse und Ringstraße in beide Richtungen freigegeben. Grafik: TR.EX

Die Baustelle ist Teil der vom Gemeinderat beschlossenen Umstrukturierung des Bereichs um den Fontenay-aux-Roses-Platz und der Aufwertung der unteren Hauptstraße, um die Stadtgalerie besser an die Innenstadt anzubinden. Nun werden im Untergrund Leitungen für den späteren Ausbau der Fernwärme verlegt, die Gehwege gepflastert und der Kreuzungsbereich asphaltiert. "Diese Arbeiten können nur unter einer sechs- bis achtwöchigen Vollsperrung durchgeführt werden", heißt es von der Verwaltung.

Die Zufahrt zur Schwetzinger Straße erfolgt in dieser Zeit über die Mühlgasse: "Dafür wird die bestehende Einbahnstraßenregelung der Schwetzinger Straße zwischen Ringstraße und Mühlgasse für die Zeit der Sperrung aufgehoben." Auch über den Kegelbahnweg und die Froschgasse sind die Geschäfte erreichbar. Allerdings müssen für den Gegenverkehr die Parkplätze auf der Südseite der Schwetzinger Straße gesperrt werden, um Ausweichstellen zu schaffen.

Von diesen Regelungen sind die Gewerbetreibenden in der Schwetzinger Straße nicht wirklich überzeugt: "Ich würde den Schlüssel am liebsten einfach umdrehen", berichtet Agata Polizzi vom Stoffladen "Tietzi Mietzi". Zum Glück sei ihr der Vermieter mit der Pacht entgegengekommen: "Denn hier ist einfach nichts mehr los."

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite hat Anke Klein ihren Laden "Mode-Direkt" bereits geschlossen und ist nach St. Leon-Rot umgezogen. Sie kritisierte "die nicht mehr schönen Einkaufsbedingungen" in der Stadt. Die Kunden, die kämen, würden sich zudem über die schwierige Anfahrt aufregen, berichtet Polizzi. Sie ist frustriert, weil beispielsweise die Mühlgasse seit Wochen gesperrt sei, ohne dass am Grundstück der städtischen Wohnungsbaugesellschaft gearbeitet werde. Und weil die Stadt die Anregung aus dem Juli, Hinweisschilder aufzustellen, immer noch nicht umgesetzt habe.

Ein Ärgernis für die Geschäftsleute: Die Mühlgasse ist seit Wochen gesperrt, auf der Baustelle tut sich aber nichts. Foto: Teufert

Yvonne Hornig, Filialleiterin bei "S17 Schreibwerk", dem Laden für Tabak, Lotto, Schreibwaren, Zeitungen und der Postagentur in der Schwetzinger Straße, ärgert sich, dass die Bedarfe der Händler im Vorfeld nicht abgefragt wurden. Gerade in ihrem Fall wäre das wichtig gewesen, sind doch beispielsweise in dem Laden seit 2014 die Postfächer untergebracht.

Bis zur Sperrung der unteren Hauptstraße wurden die Pakete von einem Lastwagen abgeholt. Das geht seither nicht mehr: "Die Sendungen werden jetzt über die Privatzusteller abgeholt", so Hornig – mit erheblich mehr Aufwand. Für den Lkw sei es einfach zu eng. "Es ist für mich erschreckend, wie wenig Gedanken sich die Verwaltung über Details gemacht hat", sagt Hornig.

Wenn es schon keine Unterstützungsleistungen von der Stadt für die Umsatzeinbußen gibt, fordert Hornig eine Reduzierung der Gewerbesteuer. Beim OB habe sie mit anderen Händlern am Tag der Messerattacke einen Termin gehabt, doch dieser wurde aus verständlichen Gründen abgesagt. Auf den Ersatztermin mussten die Geschäftsleute vier Wochen warten: "Es ist ja nicht so, dass wir keinen Zeitdruck hätten", ärgert sich Hornig über die Prioritätensetzung. Und auch über die Fraktionen im Gemeinderat ist sie "entsetzt", die in der Sache nicht nachgehakt hätten.

Die Einbußen für ihr Geschäft seien nicht gerade gering: "Es ist doch ganz klar: Wenn man ein Paket oder Päckchen abgeben will, sucht man sich die Poststelle aus, an der man bequem parken kann. Das geht bei uns derzeit nicht, also bringen die Kunden ihre Sendungen woanders hin." Wenn sich Fahrstrecken über so lange Zeit veränderten, würden die Kunden nicht mehr zurückkommen, befürchtet Hornig.

Mit den Vorwürfen konfrontiert, erklärt Oberbürgermeister Dirk Elkemann: Die Schwetzinger Straße sei während der ganzen Bauzeit befahrbar gewesen. "Lediglich für den nun folgenden kurzen Zeitraum wird es gravierendere Einschränkungen geben, wobei die Schwetzinger Straße weiterhin anfahrbar sein und die nötige Umfahrung der Baustelle ausgeschildert wird", so der OB.

Zusätzliche Schilder, welche auf die Geschäfte der Schwetzinger Straße hinweisen, seien bestellt. "Dazu stellen wir den Unternehmen Plakate und Flyer zur Verfügung, damit diese ihre Kunden auf die vorübergehend erschwerte Anfahrt hinweisen können", erklärt der OB.

Mehr sei aber nicht machbar: "Ein finanzieller Ausgleich wirtschaftlicher Einbußen durch Ausgleichszahlungen ist für die Stadt Wiesloch nicht leistbar", sagt Elkemann. Auch ein (Teil-)Verzicht auf die Gewerbesteuer sei rechtlich nicht möglich, wobei geringere Umsätze mit geringeren Gewerbesteuer-Forderungen einhergingen. Zur Terminverschiebung erklärt er: Angesichts eines ohnehin recht vollen Terminkalenders "haben die Vertreterinnen der Geschäfte den nächstmöglichen Termin bekommen." Deren Ängste vor einbrechende Umsätze aufgrund der bevorstehenden Vollsperrung seien nachvollziehbar, weshalb er sich persönlich die Zeit genommen habe, die Hintergründe der Baustellenabläufe zu erklären.

Dass es auf der Baustelle der städtischen Wohnungsbaugesellschaft nicht vorangeht, habe sich durch technische Prüfungen im Ablauf ergeben. Am morgigen Freitag werde die Baustelleneinrichtung umgebaut, sodass eine Durchfahrt der Mühlgasse möglich sein werde. "Bei der Genehmigung von Straßensperrungen drängt unsere Straßenverkehrsbehörde stets darauf, dass die geringstmögliche Einschränkung des Verkehrs erfolgt.

Dabei sind wir aber auf die Angaben der jeweiligen Bauherren und Architekten angewiesen." Im Nachgang zum Abriss des Altgebäudes konnte durch Verhandlungen erreicht werden, dass der Kran auf der Schwetzinger Straße aufgestellt wird, die befahrbar bleibt. Gleichzeitig kann die Mühlgasse dadurch offen gehalten werden.