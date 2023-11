So will Jannat Rassismus entgegentreten

Von Edda Nieber

Hirschberg-Großsachsen. "Man sagt immer, Deutschland sei ein freies Land. Aber trotzdem gibt es so viel Hass und Rassismus." Das ist es, was Jannat Jumaah am meisten bedrückt. Die 15-jährige Großsachsenerin will in Zukunft etwas dagegen tun und erreichen, dass alle Menschen friedlich beisammenleben, ganz gleich, wo sie herkommen und wie sie aussehen.