Mittwoch, 20. August 2025

Plus Großsachsen

Meditation kam bei Kids besonders gut an

Die Kinderwoche der Evangelischen Kirchengemeinde war vielseitig.

20.08.2025 UPDATE: 20.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 24 Sekunden
Eine Woche mit abwechslungsreichem Programm liegt hinter den 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Kinderferienwoche, die in der dritten Auflage stattfand. Foto: zg/cis

Von Christina Schäfer

Hirschberg-Großsachsen. Es ist heiß am Freitagmorgen. So wie an allen Tagen zuvor auch. "Das Wetter hätte ein bisschen schlechter sein können", sagt Bezirksjugendreferentin Carolin Gottfried und lacht. Nein, sie hat nichts auszusetzen am Verlauf der Kinderwoche (KiWo) der Evangelischen Kirchengemeinde Großsachsen. Die Hitze habe für abendliche

