Meditation kam bei Kids besonders gut an
Die Kinderwoche der Evangelischen Kirchengemeinde war vielseitig.
Von Christina Schäfer
Hirschberg-Großsachsen. Es ist heiß am Freitagmorgen. So wie an allen Tagen zuvor auch. "Das Wetter hätte ein bisschen schlechter sein können", sagt Bezirksjugendreferentin Carolin Gottfried und lacht. Nein, sie hat nichts auszusetzen am Verlauf der Kinderwoche (KiWo) der Evangelischen Kirchengemeinde Großsachsen. Die Hitze habe für abendliche
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+