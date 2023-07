Hirschberg-Großsachsen. (ans) Christian Würz (CDU) sprach in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) ein Thema an, das seinen Ursprung im 15. Jahrhundert hat. Seitdem ist die Gemeinde nämlich zuständig für die Kirchturmuhren im Ort. Seit geraumer Zeit bereitet jedoch vor allem diejenige an der evangelischen Kirche Großsachsen Kopfzerbrechen, bleibt sie doch immer wieder stehen.

Laut Würz sei dies auch aktuell wieder der Fall. "Kaum war sie repariert, schon war sie wieder kaputt", so Würz. Die Firma sei gefühlt quasi erst auf dem Rückweg gewesen, als die Zeiger schon wieder stehen blieben. "Und das ist nun schon seit fünf, sechs Wochen der Fall", berichtete Würz und bat die Gemeinde, sich darum zu kümmern. Das sagte Bürgermeister Ralf Gänshirt zu. Er wisse nicht, woran dies nun liege.

Pfarrer Friedel Goetz bestätigte die Aussagen des CDU-Gemeinderatsfraktionsvorsitzenden auf RNZ-Anfrage. Die Gemeinde sowie die Wartungsfirma seien umgehend von seiner Sekretärin informiert worden. "Weshalb es wieder so lange dauert, kann ich mir nicht erklären", so Goetz.