Zu den "Woi-Feschde in der Palz" zog es die "Pälzer Grott" Lisa Stein von den Ludwigshafener Huddelschnuddlern auf die Walz. Zudem gab sie, ohne "auf der Worschdsupp dahergeschwommen" zu sein, als Übersetzungshelferin Nachhilfeunterricht in der Pälzer Schbroch. DJ "Tal Ötzi" Peter Lingenfelder startete den Fliegenden Teppich ohne Furcht vor anschließenden Turbulenzen mit Ballermann-"Leyla" und dem kräftig mitschunkelnden Elferrat an Bord.

"Tobbmaster Fitsch" alias Mattias Knebel und die zehnköpfigen "Fabulous Fernando Horns" waren die ersten, die mit ihrem musikalischen "Flash" Fußabdrücke auf dem "Walk of Fame" hinterließen. Schon zu diesem Zeitpunkt wurde vielen Gästen in der ausverkauften Stadthalle klar: Dieser Blockbuster würde angesichts der nicht enden wollenden Zugabewünsche Überlänge haben. Das Bemerkenswerte an der Truppe: Sie spenden ihre während der Kampagne erhaltenen Gagen komplett für wohltätige Projekte.

Weinheim. Trotz Netflix, Amazon Prime und Co.: Omas Kino lebt. Den Beweis erbrachten die Stars und Starlets, welche die Karnevalsgesellschaft (KG) Weinheimer Blüten am Samstag unter dem Motto "Hollywood" bei ihrer "Großen Fastnachtssitzung" über den imaginären roten Teppich schreiten ließen. Moderiert von Sven Schneider und eingerahmt von den Darbietungen der Kadetten- und Blütengarde sowie der Hofgarde von Blütenprinzessin Christina I., zündeten Sänger, Guggemusiker und prominente Stars in der Bütt sowie eine Bauchrednerin und Bauchsängerin bis weit nach Mitternacht ein emissionsfreies Feuerwerk der guten Laune.

Von Günther Grosch

Thomas Krug ließ die globale und lokale Politik Revue passieren.

Den Titelmelodien folgte die Dokumentarfilm-Abteilung. Thomas "Till" Krug hatte über die zurückliegenden Coronajahre genau Protokoll geführt und alles in wohlgesetzten Versen auf unendlich vielen Klopapierrollen festgehalten. Seine Erkenntnis, nachdem er globale (Orange Agent Trump) und lokale Politik (Entforcement-Trailer Fridolin) "geschüttelt, aber nicht gerührt" hatte: "Corona hat klargemacht: Narren gibt es nicht nur Fassenacht".

Musik gab es auch in Weinheim.

Ohne "Skandal im Sperrbezirk" und sehr viel ruhiger, inhaltlich aber dennoch nicht weniger brisant, ließ es "Musikprofessor" Werner Beidinger angehen. "Deutschland im Genderwahn" und die Frage, ob es "fürs Fremdgehen Treuepunkte" gibt, war eine der ihn quälenden Fragen. Wenn der Polizist bei einer Verkehrskontrolle "Papiere" zu ihm sage und er mit "Schere" antworte: Habe er dann gewonnen?

Beidingers Hit des Abends in Anlehnung an "Der Löwe schläft heut’ Nacht": "Mir tun die Wimpern weh". Ein "Ungenügend" hatte der Musikprofessor allerdings für den mitsingenden Publikumschor parat: "Ihr singt Noten, die gibt es in keinem Liederbuch". Einen Stern auf dem "Walk of Fame" hätte gerne auch Kättl Feierdaach alias Jutta Hinderberger. Ob aber ausgerechnet sie den "Orientierungslosen" den richtigen Weg heimleuchten kann, erscheint zumindest zweifelhaft. Lokalkolorit brachten die drei Hollywood-Diven Helga Eibel, Ivonne Fels und Christina Bylitza ins Spiel. Während Ingrid Noll bereits am Drehbuch für den nächsten "James Bond"-Film schreibt, ist die Produzentencrew noch auf der Suche nach dem neuen 007.

Bekannte Filmhelden wie Captain Jack Sparrow oder Indiana Jones dienten vielen Fastnachtern als Inspiration für die Kostümierung.

Gerüchteweise soll OB Manuel Just große Chancen auf die Nachfolge von Da-niel Craig haben. Beim Casting bereits durchgefallen ist dagegen Bürgermeister Torsten Fetzner. Bei seinem Testflug im Wingsuite und mit Akkordeon von der Wachenburg herab, war er ebenso ungeplant wie unsanft in der Alten Zeder gelandet und musste von der Feuerwehr abgeseilt werden. Als Bond-Girl "gesetzt" ist Blütenprinzessin Christina I.

Gute Chancen, einen der begehrten Oscars zu bekommen, hätte die Bauchrednerin und wohl einzige Bauchsängerin Deutschlands, Sabine "Murzarella" Murza aus Baden-Baden, wenn sie ihre Puppen tanzen lässt. Im Zusammenspiel mit der Heavy-Metal-Songs röhrenden "Kanalratte Kalle" auf dem "Highway To hell", dem "Kakadu Dudu" und der kapriziösen Diva "Frau Adelheid", setzte sie den unbestrittenen Höhepunkt des Abends.

Der Blüten-Oscar, der Orden "Pour le Mérite", die höchste Auszeichnung, welche die Blüten zu vergeben haben, erhielt Christiane Bylitza für "mehr als 25-jährige Präsenz vor und hinter der Kamera", sprich Einsatz vor und hinter der Bühne. In silbrigen Pailetten-Sakkos, Zylindern und ohne gebrochene Zehen beendete das Elferrat-Ballett seinen "Chorus Line"-Spitzentanz. Noch einmal entführten Christiane Bylitza und Thomas Krug gesanglich ins "Blütenland", ehe die Guggemusik-"Noten-Chaoten" der Hottscheck-Narrenzunft Grötzingen den lautstarken Schlusspunkt setzten.