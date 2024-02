Weinheim-Lützelsachsen. (web) Traurige Nachricht aus Lützelsachsen: Hans-Jochen Hüchting lebt nicht mehr. Er verstarb am 2. Februar im Alter von 81 Jahren. In den Reihen des Technologiekonzerns Freudenberg, der TSG Weinheim, der Stadt sowie in der Bildungs- und Kulturlandschaft ist die Trauer groß.

OB Manuel Just würdigte Hüchting "als große Unternehmerpersönlichkeit, Intellektuellen und Humanisten". Hüchting und seine Familie hätten sich große Verdienteste um das Bildungswesen und das kulturelle Leben in der Stadt erworben: "Er war ein Vorbild an bürgerschaftlichem Engagement."

Hüchting gehörte von 1994 bis 2004 der Unternehmensleitung des Freudenberg-Konzerns an. Im Namen von Gesellschaftern, Leitung und Mitarbeitenden hob ein Unternehmenssprecher Hüchtings "moralische Integrität, sein aufrichtiges Interesse an Menschen und seine zugewandte Art" hervor.

"Er war das letzte Familienmitglied, das der Unternehmensleitung angehört hat. Er hat sich um Freudenberg verdient gemacht und das Unternehmen viele Jahre maßgeblich mitgestaltet." Umstrukturierungen und Modernisierungen in den 1990ern gingen maßgeblich auf ihn zurück.

"Ein Anliegen war ihm die Ausbildung junger Menschen. Zudem hat er sich für die Beziehungen des Unternehmens mit der Stadt erfolgreich engagiert", erklärte Martin Wentzler, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses.

Der promovierte Rechtswissenschaftler Hüchting hatte bereits unternehmerische Erfolge vorzuweisen, als er 1986 bei Freudenberg eintrat. 1994 wurde er in die Unternehmensleitung berufen, ein Jahr später zum persönlich haftenden Gesellschafter bestellt.

Er verantwortete neben dem Personal- und Sozialwesen den Technischen Handel, die Materialwirtschaft, das Schuh- und Ledergeschäft sowie die Gesellschafterangelegenheiten. Auf ihn geht das Programm "Tanner" zurück, das der Konzern 1999 zu seinem 150. Geburtstag ins Leben rief.

Dabei nehmen Mitarbeitende Kinder anderer Firmenangehöriger aus dem Ausland für wenige Wochen bei sich auf. 2004 wechselte Hüchting in den Gesellschafterausschuss. Hier brachte er sich bis 2008 ein.

Wie sich Hüchting einbrachte, wissen auch Alexander Erg und Michael Stöhrer, die Geschäftsführer der TSG Weinheim. Hüchting war seit 1991 und bis zuletzt Präsident der TSG. Dieser ist zwar "nur" ein Repräsentant des Vereins, aber er muss seines Amtes würdig sein.

"Er war ein sehr ehrenwerter Mensch, der ehrenwerten Prinzipien folgte und eine wertschätzende Einstellung lebte", so Erg. Hüchting stand dem Verein mit Rat und Tat zur Seite. Ihm sei es wichtig gewesen, dass die TSG ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommt – besonders im Kinder- und Jugendbereich. "Aber er hat sich nie ins Tagesgeschäft eingemischt."

In Weinheim engagierte sich der hochgebildete und literaturaffine Hüchting für Kultur und Bildung, ebenso wie seine Familie: So fiel der Name Hüchting oft im Zusammenhang mit Kunstaktionen im Pilgerhaus, der Bürgerstiftung Weinheim oder der Evangelischen Kirche. Seit 2014 saß er für die Freien Wähler im Ortschaftsrat Lützelsachsen, wo er pointierte, aber stets konstruktive Reden beitrug.

Info: Die Trauerfeier ist am Samstag, 17. Februar, 11 Uhr, in der evangelischen Stadtkirche, Hauptstraße 127.