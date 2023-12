Leimen/Heidelberg. (lesa) Zweieinhalb Wochen ist es her, dass ein 21-Jähriger infolge eines Unglücks auf dem Leimener Rathausplatz gestorben ist. Der Tod des jungen Mannes, der Archäologie studierte und im Nebenjob bei der Firma Südwest-Archäologie (SWA) arbeitete, sorgte für Bestürzung: bei seinen Kollegen, mit denen er archäologische Vorarbeiten zum Großprojekt "Treffpunkt Leimen" durchführte. Bei der Leimener Stadtverwaltung, in deren unmittelbarer Nähe das Unglück geschah.

Und an der Universität Heidelberg, wo der Mann im dritten Semester klassische Archäologie studierte. "Die Gemeinschaft hat einen Kratzer bekommen, weil einer herausgerissen wurde", sagt Prof. Dr. Nikolaus Dietrich, der das Institut für klassische Archäologie und byzantinische Archäologie leitet.

"Die Nachricht des tragischen Unfalltodes eines unserer Studierenden hat schnell alle Ebenen erreicht", sagt der Institutsleiter. Für seine Einrichtung fiel das tragische Ereignis mit der größten Feier des Jahres zusammen: Am Freitag nach dem Tod des 21-Jährigen am 27. November fand die "Winckelmann-Feier" statt – ein "immer fröhliches Fest" samt Vortrag mit alljährlich 300 bis 400 Gästen, wie Dietrich sagt.

Er berichtet, dass er den ersten Teil seiner Eröffnungsrede dem "tragischen Unfall" gewidmet habe. Dabei habe er bewusst keinen Namen genannt, bewusst eine Auseinandersetzung mit der "Schuldfrage" vermieden. "Es gibt eine polizeiliche Untersuchung, der wir nicht vorgreifen wollen – und wir wollen natürlich die Familie vor möglichem Andrang schützen."

Und wie geht man an dem Institut mit dem Tod eines der ihren um? "Wir sind nicht unmittelbar mit der Grabungsfirma verbunden, die die Verantwortung hatte", so Dietrich. Daher sei auch nicht im Sinne einer Aufarbeitung über den Tod des 21-Jährigen gesprochen worden. Im Kollegium und auf den Korridoren des Lehrgebäudes am Marstall in Heidelberg wurden aber viele Gespräche geführt, um der Trauer Raum zu geben.

Und noch ein sichtbares Zeichen des Unglücks gibt es: "Am Eingang unserer Bibliothek liegt ein Kondolenzbuch aus, in dem sich schon viele Einträge zusammengefunden haben", so Dietrich. "Das ist das Herz unseres geisteswissenschaftlichen Instituts."