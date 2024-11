Region Wiesloch. (aham/slt) Es funkelt und glitzert, der Glühwein wärmt die Hände und der Dampf, der von der Tasse aufsteigt, mischt sich mit Bratwurst-Duft. Irgendwo läuft "Jingle Bells" und die Kinder belagern den Nikolaus.

Kurzum: Es weihnachtsmarktet sehr. Wo und wann das in und um Wiesloch der Fall ist, das verrät diese RNZ-Übersicht.

Wiesloch

> Hauptort: Der evangelische Kirchplatz und der Marktplatz verwandeln sich von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 22. Dezember, in eine adventliche Weihnachtslandschaft. Die Eröffnung am 29. November geht um 18 Uhr auf dem evangelischen Kirchplatz mit Oberbürgermeister Dirk Elkemann über die Bühne.

Die Hütten haben montags bis freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 21 Uhr geöffnet. Dort finden die Besucher Kunsthandwerk und Kulinarisches von A wie Adventsschmuck bis Z wie in Käsespätzle.

Auch interessant Übersicht Rhein-Neckar-Odenwald: Das sind die Weihnachtsmärkte in der Region

Im großen Zelt auf dem Marktplatz ist ein musikalisches Kulturprogramm geboten. Eine genaue Veranstaltungsübersicht findet sich im Internet unter www.echt-wiesloch.de. Für die Jüngsten gibt es ein Kinderkarussell und den Nikolaustag am 6. Dezember ab 17 Uhr. Das Märchenzelt der Bürgerstiftung Wiesloch öffnet am zweiten und dritten Adventswochenende, jeweils Freitag bis Sonntag, zwischen 17 und 19 Uhr seine Türen in der Rathausgasse 1.

> Baiertal: Der Adventsmarkt bringt am Samstag, 30. November, Budenzauber nach Baiertal. Von 16 bis 22 Uhr herrscht Lichterglanz auf dem Brückenwaageplatz/Hirschgasse. Für 18 Uhr hat der veranstaltende Stadtteilverein einen besonderen Gast gewinnen können: Da kommt der Nikolaus.

> Der Frauenweiler Weihnachtsmarkt findet am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Dezember, auf dem Schulhof der Grundschule in Frauenweiler statt. Veranstaltet wird er vom Spielmanns- und Fanfarenzug und der Feuerwehr Frauenweiler. Zwischen 16 und 20 Uhr werden unter anderem Glühwein und Kinderpunsch sowie Bratwurst und Waffeln angeboten. Dazu gibt es Aussteller mit Bastelarbeiten verschiedener Art.

> Schatthausen: Der Verein Kultur AG Schatthausen eröffnet den "Weihnachtlichen Dorfmarkt" am Samstag, 14. Dezember, zwischen 15 und 22 Uhr. Auf dem evangelischen Pfarrhof in der Kirchstraße 15 laden 20 Stände zum Verweilen und zum Genuss der stimmungsvollen Atmosphäre ein. Auf die Kleinen warten ein Märchenzelt und zwei Ponys. Auch Bischof Nikolaus hat seinen Besuch angekündigt, zudem treten"Anchor" und der Posaunenchor auf.

Walldorf

Festlich geschmückte Buden und reichlich Musik – das macht den Walldorfer Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz aus. Am Freitag, 29. November, wird er um 18 Uhr eröffnet von Bürgermeister Matthias Renschler. Der Budenzauber hält an bis Sonntag, 1. Dezember, und geht von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. Dezember, in die zweite Runde. Der Weihnachtsmarkt hat an den beiden Wochenenden jeweils freitags von 18 bis 21 Uhr, samstags von 16 bis 22 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Neben den Auftritten von verschiedenen musikalischen Gruppen gibt es an beiden Wochenenden ein Kinderprogramm, Kinderschminken und Fotos mit dem Nikolaus. Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt gibt es im Internet unter der Adresse www.walldorfer-weihnachten.de

Dielheim

> Hauptort: Köstlichkeiten aus Küche und Keller, Musik und Gesang zum Advent, Weihnachtsschmuck und Geschenke – all das verspricht der Dielheimer Weihnachtsmarkt. Diesen findet man am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Dezember, rund um den Dorfbrunnen bei der Kirche. Am Samstag wird er um 17 Uhr von Bürgermeister Thomas Glasbrenner und dem örtlichen Musikverein eröffnet.

Die kleinen Gäste dürfen sich freuen: Der Nikolaus kommt mit seinem Gabensack vorbei. Wer ihn verpasst, muss nicht traurig sein: Wenn der Weihnachtsmarkt am Sonntag um 14.30 Uhr öffnet, ist der Nikolaus wieder vor Ort und um 17 Uhr erneut. Dazwischen gibt es ein musikalisches Programm.

> Unterhof: Der Weihnachtsmarkt lockt in diesem Jahr zum 20. Mal in den Dielheimer Ortsteil. Der Heimatverein Unterhof lädt am Freitag, 13. Dezember, in den alten Ortskern. Von 16.30 bis 22.30 Uhr kann man an den Ständen Bastelwaren, Handarbeiten, Töpferwaren, Kunsthandwerk und Geschenkartikel entdecken. Durstig und hungrig muss natürlich auch niemand bleiben. Und wichtige Info für die Kinder: Der Weihnachtsmann hat sein Kommen angekündigt.

> Horrenberg: In der Ortsmitte, genauer gesagt in der Gartenstraße, wird es am Freitag, 29. November, stimmungsvoll. Der Horrenberger Weihnachtsmarkt stimmt die Besucher ab 17 Uhr aufs kommende Fest ein.

Malsch

Handgemachtes, Musik und Kulinarisches in fester und flüssiger Form: Das erwartet die Besucher des Malscher Weihnachtsmarkts. Am Samstag, 7. Dezember, von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag, 8. Dezember, von 12 bis 16 Uhr ist das Weihnachtsdorf auf dem Dorfplatz geöffnet. Und einen kleinen Tipp kann die Rhein-Neckar-Zeitung den Kindern jetzt schon geben: Am Samstag sollten sie um 16 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt sein, da kommt nämlich der Nikolaus.

Mühlhausen

> Hauptort: Weihnachtlich wird es auf dem Rathausplatz in der Schulstraße 6 am Samstag, 7. Dezember, sowie am Sonntag, 8. Dezember: Los geht es samstags mit der Eröffnung von Bürgermeister Jens Spanberger um 17 Uhr, begleitet von der Kindertagesstätte Regenbogen, der Kraichgauschule sowie dem Musikverein. Bis 22 Uhr sind dann alle Interessierten willkommen. Am Sonntag geht es anschließend um 14 Uhr weiter.

> Rettigheim: Weihnachtsstimmung kommt im Mühlhausener Ortsteil spätestens am ersten Adventswochenende auf, denn da findet der Rettigheimer Adventsmarkt statt. Er feiert dieses Jahr übrigens 30-jähriges Bestehen. An den Ständen am Lindenplatz gibt es nicht nur das Leckereien-ABC – arabische Spezialitäten, Bratwurst, Crêpes – sondern vieles mehr für den Gaumen. Dazu reichlich Selbstgemachtes zum Dekorieren und Naschen.

Die Buden haben am Freitag, 29. November, ab 17 Uhr geöffnet und am Samstag, 30. November, ab 16 Uhr. Die wohl wichtigste Info für die kleinen Besucher: Der Nikolaus kommt an beiden Tagen um 18 Uhr. Samstags spielt ab 17.30 Uhr der Musikverein und das Duo "Hawa Mupo" tritt ab 18.30 Uhr auf. Zum Jubiläum wird es einen Wunschbaum, eine Art Schnitzeljagd und eine Fotobox geben.

> Tairnbach: Der Dreschhallen-Adventsmarkt lockt am Freitag, 29. November, auf den Dorfplatz in der Schützenstraße. Der veranstaltende Heimatverein öffnet die Tore der Dreschhalle ab 17 Uhr. Aber Frostbeulen aufgepasst: Die Halle bleibt unbeheizt. Das tut dem Reiz des Markts aber keinen Abbruch – im Gegenteil. Um 17.30 Uhr tritt der Kindergarten auf und um 18 Uhr der Posaunenchor. Für 18.30 Uhr hat sich hoher Besuch angekündigt: Der Nikolaus höchstpersönlich kommt vorbei.

Rauenberg

> Hauptort: An drei Tagen liegt Glühweinduft in der Luft auf dem Rathaus- beziehungsweise Kirchplatz: nämlich von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. Dezember. Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am Freitag um 18 Uhr von der stellvertretenden Bürgermeisterin Christiane Hütt-Berger, danach sorgt der Musikverein mit Weihnachtsliedern für die entsprechende Stimmung, der MGV Sängerbund tut dies ab 20.30 Uhr.

Um 22 Uhr schließt der Markt. Am Samstag öffnen die Stände von 18 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 21 Uhr. Am Sonntag tritt um 16 Uhrder Kinder- und Jugendchor des GV Liederkranz auf und um 16.15 Uhr die Tanz-AG der Mannabergschule. Und was besonders die Kinder interessiert: Um 16 Uhr hat sich der Nikolaus angekündigt.

> Rotenberg: Der Weihnachtsmarkt vor der einzigartigen Kulisse der historischen Fachwerkhäuser im Ortskern findet am Freitag, 29. November, von 16 bis 22 Uhr statt. Die Vereine, Gruppen, Institutionen und Gewerbetreibenden warten mit rund 20 Ständen auf die Besucher. Ab 16 Uhr ist der Weihnachtsmarkt geöffnet, um 16.30 Uhr gastiert der Schlossbergkasper im Pfarrzentrum St. Michael, um 17.30 Uhr wird der Markt offiziell vor dem Rathaus eröffnet und die Schüler der Schlossbergschule stimmen Adventslieder an. Bischof Nikolaus persönlich unterbricht um 18 Uhr seine Reise zu den Kindern der Welt vor dem Rotenberger Rathaus. Bis 22 Uhr laden die Veranstalter zum Verweilen ein.

St. Leon-Rot

Zahlreiche Holzhütten verwandeln den Dorfplatz am zweiten Adventswochenende in ein kleines Weihnachtsdorf. Die verschiedenen Stände haben am Samstag, 7. Dezember, von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag, 8. Dezember, von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Dort bieten die örtlichen Vereine, Gewerbetreibenden und Organisationen Weihnachtliches, Praktisches und Schönes an.

Dazu gibt’s Gutes für den Gaumen. Das weihnachtliche Treiben wird am Samstag um 16.15 Uhr offiziell eröffnet. Die Kinder kommen beim Kinderkarussell auf ihre Kosten.