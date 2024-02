Malsch. (heb) Der Umgang mit den Planungen für eine Fahrradgarage am Bahnhof Rot-Malsch erhitzte in der Klimawerkstatt Malsch die Gemüter. "Das war ein Armutszeugnis, was der Gemeinderat da abgeliefert hat", empörte sich ein Teilnehmer und schickte hinterher: "Die Gemeinderäte fahren mit dem Auto zum Bahnhof, aber Kinder und Jugendliche sind auf das Rad angewiesen." Immerhin seien am Bahnhof

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote