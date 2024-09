Von Wolfgang Brück

Leimen. Wir wissen nicht, an welcher Sportart sich die Menschen in der Zeit um Christi Geburt vergnügt haben. Sollten sie in Nazareth und Umgebung eine Urform des Fußballs gespielt haben, so wird man die Kommandos "Mechai" und "Lachalf" gehört haben. Das ist aramäisch und heißt frei übersetzt: "Schieß doch endlich" und "Alle nach hinten".

"Es ist unsere