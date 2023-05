Von Agnieszka Dorn

Leimen. Das war pure Körperbeherrschung: Artist Sambey zog die Zuschauer mit Handstandakrobatik wahrhaft in den Bann. Er balancierte schier mühelos mal auf einer, mal auf zwei Händen – und zeigte dabei tolle Verrenkungen. Ein bewunderndes Raunen ging bei diesem Anblick durch die Reihen. Seit Samstag gastiert der Zirkus "Gebrüder Barelli" auf dem Platz beim Mix-Markt in Leimen. Bei der Premiere am Samstagnachmittag entführten Akrobaten und Tiere das Publikum in die glitzernde Zirkuswelt.

Die Freude sei groß, wieder in der Großen Kreisstadt zu gastieren, sagte Zirkusdirektor Francesco Barelli in seiner Begrüßung. Nach langer Flaute möchte man das Publikum wieder Zirkusluft schnuppern lassen und sie durch die einzelnen Nummern dem Alltag für einen Moment entreißen.

Ein Plan, der aufging: In der Tat verzauberten Artisten und vor allem die zirkuseigenen Tiere insbesondere die kleinen Zuschauer mit Akrobatik sowie Dressuren. Der Boden bebte schier, als die Kamel-Karawane in die Manege kam und einige Runden drehte. Auch wenn der fremde Anblick und das warme Wetter auf eine Fata Morgana hätten hindeuten können: Der Anblick war real. Die imposanten Tiere trabten nacheinander in der Manege. Mal ging es rechts-, mal linksrum. Mal drehten sich die Kamele und setzten sich schließlich auf den Boden Das Publikum zeigte sich beeindruckt von den Trampeltieren mit den Höckern und erfreute sich an dem Hauch von Orient, den sie durch das Zelt wehen ließen. Zuvor hatten Alpakas ihren Auftritt gehabt. Sie kamen in die Manege hereinmarschiert, guckten auf putzig anzuschauende Art und Weise nach rechts und links und ließen sich bestaunen. Der kleine Auftritt sorgte für Schmunzeln, und nicht nur einmal hörte man: "Oh, sind die süß." Auch eine quirlige Ponynummer brachte die Besucher zum Klatschen.

Neben Tierdressuren gab es beeindruckende artistische Darbietungen. Etwa von Artistin Salam aus Äthiopien, die auf charmante Art mit kleinen "fliegenden Teppichen" auftrat. Mit dem Rücken lag sie dabei auf einem Stuhl und wirbelte kleine Teppiche mit Füßen, Händen und auch Mund durch die Luft. Rasant ging es außerdem bei einer Darbietung auf Rollschuhen zu. Mit Hilfe von nur einer Halsschleife um den Hals wirbelte der Artist seine Partnerin durch die Luft.

Für Erheiterung sorgte zwischendurch Clown Francesco. Der tollpatschige Kerl trieb mit den jungen Zuschauern – aber auch mit den Erwachsenen – seine Späße. Wer in der ersten Reihe saß, musste besonders oft "daran glauben".

Weitere Artisten zogen weiterhin alle in den Bann. Die Tiere indes konnten nicht nur in Aktion in der Manege bewundert werden. Es gab eine ...