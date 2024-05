Region Heidelberg. (luw) Die Region befindet sich mitten in den Pfingstferien, in Neckargemünd geht die Bürgermeisterwahl ins Finale – doch auch darüber hinaus gibt es im direkten Umland Heidelbergs auch an diesem Wochenende wieder einiges zu erleben. Die RNZ fasst – soweit bekannt zusammen, was am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Mai, in den 17 Orten der Region alles los ist.

Dossenheim

> Die Saison der Gartenkonzerte am Haus der Musik wird am Samstag eröffnet. Auf Einladung des Vereins zur Pflege der Live-Musik tritt ab 19 Uhr die Frauen-Band "Kick La Luna" auf, die von Soul über Salsa bis hin zu Funk, Brazil oder Balladen einiges zu bieten hat. Einlass ist bereits um 18 Uhr.

> 30. Geburtstag feiert der Verein zur Pflege der Live-Musik dann am Sonntag ab 14 Uhr im Haus der Musik. Bis 22 Uhr sorgen zwei jeweils aus Mitgliedern gegründete "Feschd-Bands" für gute Stimmung; eine digitale Präsentation vermittelt derweil einen Eindruck über die lange Geschichte des Vereins. Zudem gibt es einen kleinen Flohmarkt, Kinder können außerdem vor Ort Instrumente ausprobieren.

> Der Abschluss der Maiandachten in der St. Pankratius-Kirche findet am Sonntag ab 18 Uhr statt. Dabei wirkt die Gesangsgruppe der DJK mit.

> Einen musikalischen Abendgottesdienst gibt es am Sonntag um 18 Uhr in der evangelischen Kirche. Karlheinz Kistner spielt Klarinette, Carola Steinmaier Orgel.

Eppelheim

> "Achtung Oma" lautet der Titel eines Puppenspiels, das das Kikeriki-Theater als "Kaspertheater mit Omaschutzprogramm" am Samstag ab 20 Uhr in der Rudolf-Wild-Halle aufführt. Dabei wird der Generationenkonflikt als "Alltägliches Problem des Zusammenlebens respektlos und satirisch" auf die Bühne gebracht. Karten gibt es im Internet unter www.eppelheim.reservix.de

> "Partnerschaft soll Früchte tragen" – unter diesem Motto verteilt die evangelische Kirchengemeinde am Samstag, 25. Mai, ab 9 Uhr vor der Kirche georgische Tomatensetzlinge, Sie stammen aus den Partnerschaftsbeziehungen zur evangelisch-lutherischen Kirche in Tiflis. Die Setzlinge werden gegen eine Spende für das Eppelheimer Projekt "Wir helfen Georgien" abgegeben.

Gaiberg

> Zur Schlagerparty lädt der SC Gaiberg am Samstag ein. Im Rahmen eines "Barabends Spezial" gibt es ab 19 Uhr entsprechende Musik und Getränke aller Art im Clubheim. Bis 20 Uhr kosten Longdrinks nur die Hälfte.

Heiligkreuzsteinach

> Ihr erstes Bürgercafé veranstaltet die Bürgervereinigung Heiligkreuzsteinach (BVH) am Sonntag. Um 14 Uhr gibt es im Bürgersaal am Karl-Brand-Platz "entspannte Gespräche bei Kaffee und Kuchen".

Leimen

> Eine Kleidertauschbörse für Frauen wird am Samstag im Rosensaal des Bürgerhauses geboten. Mit Unterstützung des "Quer" laden Freiwillige dazu ein, sich per E-Mail an kleidertausch.leimen@ women-at-work.org oder unter Telefon 01 51 / 12 40 00 79 anzumelden. Jede Angemeldete darf bis zu zehn Teile – von der Bluse über Schuhe bis hin zur Jacke – zur Tauschbörse mitbringen und ebenso viele tauschen. Annahme ist von 10 bis 12 Uhr, Tauschgelegenheit von 14 bis 17 Uhr.

> Einen Familiengottesdienst feiern die evangelischen Kirchengemeinden am Sonntag ab 10 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche St. Ilgen. Danach gibt’s ein Kirchencafé, Kuchen und Spiele.

> Die letzte Maiandacht der katholischen Pfarrgemeinde Herz Jesu findet am Sonntag in der Herz-Jesu-Kirche statt. Ab 18 Uhr wird unter dem Titel "Maria, Königin des Friedens" um Frieden gebeten.

Mauer

> "Vom Menschen der Urzeit" heißt die Führung, die auch an diesem Samstag wieder vom Verein "Homo heidelbergensis von Mauer" angeboten wird. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Informationszentrum, Bahnhofstraße 4, danach geht es über den Zeitenpfad in das Urgeschichtliche Museum und in die Sandgrube Grafenrain. Diesmal führt Volker Liebig die Interessierten; der Eintritt ist wie gewohnt frei.

Meckesheim

> Die Kandidaten zur Gemeinde- und Ortschaftsratswahl der Wählergemeinschaft "M2 – Gemeinsam stark" stellen sich am Sonntag der Bevölkerung vor. Von 16 bis 18 Uhr stehen sie auf dem Alla-Hopp-Parkplatz zum Gespräch zur Verfügung. Eine weitere Gelegenheit zum Kennenlernen der Bewerber bietet sich am Mittwoch, 29. Mai, von 17 bis 19 Uhr auf dem Vorplatz der Lobbachhalle.

> "Night of the Power Ladies" lautet das Motto, unter dem "Muka & Friends" am Samstag in der Auwiesenhalle auftreten. Während die SPD-Gemeinderatskandidierenden bewirten, werden auf der Bühne Amy Winehouse, Janis Joplin und Tina Turner imitiert beziehungsweise gecovert. Los geht’s um 19 Uhr, Einlass ist bereits ab 18 Uhr.

Neckargemünd

> An einem Infostand präsentieren sich die örtlichen Grünen am Samstag bei "Connys Lädchen". Von 10 bis 12 Uhr stehen die Kommunalpolitiker zum Gespräch bereit.

> Zu "Eis und Spielplatztour" lädt der SPD-Ortsverein am Samstag ein. Um 14 Uhr geht’s in Mückenloch am Dorfplatz los, um 15 Uhr in Dilsberg an der Tuchbleiche und um 16 Uhr im Menzerpark.

> Die nächste Führung auf der Burgruine Dilsberg findet am Sonntag statt. Treffpunkt ist um 15 Uhr im Burginnenhof.

> Eine geführte Radtour unter dem Titel "Natur und Evolution" bietet der Rhein-Neckar-Kreis im Rahmen seiner Reihe "Rad Guides" am Sonntag an. Dabei geht es um den Bannwald und dessen Funktionen; die Tour startet in Neckargemünd und führt durch die Waldinsel Hollmuth, vorbei an der Fundstelle des "Homo heidelbergensis" in Mauer und zum Evolutionspfad; Bammental und Wiesenbach sind weitere Stationen auf der rund 35 Kilometer langen Tour, die 360 Höhenmeter umfasst. Start ist um 13 Uhr, nähere Infos gibt es nach der erforderlichen Anmeldung bei Rad-Guide Friedbert Kaiser per E-Mail an friedbert.kaiser@gmx.de

Neckarsteinach

> Ihre öffentliche Hauptversammlung hält die Arbeitsgemeinschaft der Geschichts- und Heimatvereine des Kreises Bergstraße am Samstag im Ratssaal ab. Beginn ist um 10 Uhr. Unter anderem wird Verbundarchivar Dr. Marius Golgath dabei über Neckarsteinach und über die heutige Bedeutung des Flusses für die Stadt sprechen. Anschließend führt Birgit Stahl durch das Vierburgenstädtchen.

Nußloch

> Zur Nußlocher Mahlzeit lädt die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag ab 12.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus ein. Das Angebot richtet sich in erster Linie an Menschen mit kleinem Geldbeutel; es sind aber alle willkommen, die gerne in Gemeinschaft essen.

Sandhausen

> Schlagerparty und Grillfest feiern die Kegler von "Gut Holz" und Grün-Weiß ab dem heutigen Freitag bis Sonntag auf dem Parkplatz des Walter-Reinhard-Stadions. Los geht es jeweils um 20 Uhr.

> Zum Kirchencafé in der evangelischen Christuskirche lädt die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag nach dem Gottesdienst ein; dabei besteht auch die Möglichkeit zur Besichtigung der Baustelle. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr in der St. Bartholomäuskirche.

Schönau

> Ein Konzert gibt das "Ad Vanderveen Trio" am Samstag im ICC Pfälzer Hof. Die in Kooperation mit der Kulturbrücke organisierte Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, verspricht eine "gemütliche musikalische Atmosphäre" und findet bei freiem Eintritt statt. Spenden sind jedoch erwünscht und aufgrund begrenzter Platzkapazität wird um Anmeldung gebeten, weitere Informationen unter www.pfaelzerhof.com.