Mittwoch, 08. Oktober 2025

zurück
Plus Gaiberg

Entweihte Kirche war plötzlich wieder gefragt

Ein ökumenischer Erntedankgottesdienst fand in der ehemaligen katholischen Kirche St. Michael statt.

08.10.2025 UPDATE: 08.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 21 Sekunden
Nochmals wurde im Hauptraum der früheren St. Michaels-Kirche Erntedank gefeiert. Foto: agdo

Gaiberg. (agdo) Er war in mehrfacher Hinsicht etwas besonderes, dieser Erntedankgottesdienst. Gehalten wurde er von Pfarrer im Ruhestand Michael Göbel­becker von der evangelischen und von Gabriele Kick aus der katholischen Kirche. Kirchen- und Posaunenchor begleiteten die Feier.

Stattgefunden hat diese aber in einem bereits entweihten, also ehemaligen Gotteshaus: in Gaibergs

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.