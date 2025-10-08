Entweihte Kirche war plötzlich wieder gefragt
Ein ökumenischer Erntedankgottesdienst fand in der ehemaligen katholischen Kirche St. Michael statt.
Gaiberg. (agdo) Er war in mehrfacher Hinsicht etwas besonderes, dieser Erntedankgottesdienst. Gehalten wurde er von Pfarrer im Ruhestand Michael Göbelbecker von der evangelischen und von Gabriele Kick aus der katholischen Kirche. Kirchen- und Posaunenchor begleiteten die Feier.
Stattgefunden hat diese aber in einem bereits entweihten, also ehemaligen Gotteshaus: in Gaibergs