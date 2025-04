Von Agnieszka Dorn

Gaiberg. Diese Kirche ist nicht denkmalgeschützt – man kann an ihr alles "abbauen", was einem so in den Sinn kommt. Ob sie tatsächlich von der Kirche etwas wegnehmen werde, sei noch nicht gewiss, sagte Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel mit einem Augenzwinkern. Bei der Miniatur-Nachbildung jener evangelischen Peterskirche handelte es sich um eine