Walldorf. (kvs) "Damit wir alle eine gemeinsame Bewegungsform finden und den Straßenverkehr sicher gestalten, müssen wir neben den Auto- und Radfahrern auch die Fußgänger in den Fokus nehmen", so begrüßte Bürgermeister Matthias Renschler interessierte Bürger beim Workshop zum Fußverkehrskonzept. Trotz der überschaubaren Anzahl an Walldorfer Bürgerinnen und Bürger, die sich in der Astoria-Halle

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote