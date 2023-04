Von Christoph Moll

Neckargemünd. Das Kleingemünder Terrassenfreibad öffnet am 6. Mai seine Pforten für die neue Saison. Wer dann den Sprung ins kühle Nass wagen will, muss tiefer in die Tasche greifen.

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung die Erhöhung der Eintrittspreise beschlossen. Erwachsene