Von Hannelore Schäfer

Edingen-Neckarhausen. "Jetzt gehen wir erst einmal in die Sommerpause, und danach machen wir mit vollem Elan weiter", kündigte die Leiterin des Seniorenwerks der Katholischen Pfarrgemeinde St. Bruder-Klaus Edingen, Ria Schmich, an. Die Einrichtung, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert, wurde zwischenzeitlich in "Forum für Ältere"